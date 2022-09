HOKEJ ONLINE: Obhájci titulu se trápí, také Sparta prohrává! Kladno vede

V jakém rozpoložení jsou Třinečtí? "Příprava splnila očekávání. Možná by nám prospělo trošku méně zranění, ale na start sezony jsme připraveni," ujišťuje kouč Zdeněk Moták, jehož čeká na třinecké střídačce, kde nahradil Václava Varaďu, soutěžní premiéra. Kapitán Petr Vrána tvrdí, že tým lační po dalších výhrách a nehrozí mu přesycení úspěchy. Motor shodou okolností vstupoval proti Třinci do sezony už loni a prohrál 0:4.

V Mladé Boleslavi se představí Sparta, kterou z pozice hlavního kouče povede Pavel Patera, jenž až do minulé sezony působil ve středočeském klubu. Pražané jsou na začátku cesty k vytouženému poslednímu kroku na vrchol, který ve finále play off nezvládli.

Litvínov po povedené přípravě naráží na Vítkovice. Trenér Vladimír Růžička už bude mít k dispozici i Estephana uzdraveného po zranění z Liberce. "Měl řeznou ránu na krku, tak jsme ho nechali v klidu, ale už bude připravený," přibližuje Růžička. "Chceme dobře odstartovat sezonu, ale to určitě říkají všichni trenéři," uvedl pro klubový web kouč Ostravanů Miloš Holaň.

Plzeň se chystá na Olomouc. "Příprava splnila, co jsme chtěli. Začátek nebyl vůbec dobrý, což ale šlo ruku v ruce s tím, že kádr prošel velikou obměnou," říká trenér Západočechů Václav Baďouček. "Určitě na nás budou chtít skočit v domácím prostředí. Musíme se pořádně připravit a já věřím, že budeme úspěšní," podotýká zkušený obránce a zároveň kapitán Hanáků Jiří Ondrušek.

Kladno bude hrát při návratu na zrekonstruovaný domácí stadion před vyprodanými tribunami. V pozici outsidera vyzve favorizované Pardubice. "Nemám sociální média, nekoukám se na televizi, nečtu zprávy. Jasně, něco se ke mně donese, tohle zrovna ano, ale co jiného může být pro tým lepší motivace?" reagoval na přisouzenou roli otloukánka extraligy v rozhovoru pro Kladenský deník Otakar Vejvoda mladší, jehož čeká extraligová premiéra v roli hlavního kouče.

Vítěz základní části minulé sezony Hradec Králové vyzve v souboji týmů, které mají rovněž vysoké ambice, Liberec. "Obhajujeme Prezidentský pohár, což je samozřejmě výzva. Ale není to to nejdůležitější. Tím je reparát v play off. Věřím, že se kluci poperou o semifinále," uvedl prezident východočeského klubu Miroslav Schön. V dresu Bílých Tygrů bude pozornost upřena hlavně na útočníka Michaela Frolíka, jenž se v extralize představí po téměř deseti letech.