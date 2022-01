HOKEJ ONLINE: Sparta znovu inkasovala! Pardubice zvýšily náskok

Bruslaři z Mladé Boleslavi nedali v předchozích vzájemných zápasech Ocelářům gól dlouhých 180 minut a 57 sekund, ale tentokrát začali skvěle. Záhy si vybudovali dvougólový náskok, ovšem mistr ještě do první pauzy srovnal skóre a třemi trefami v prostředním dějství si vybudoval pohodlný náskok. Čtyři góly dali vítězové v přesilovkách. Třetí výhrou v řadě si úřadující šampioni upevnili vedoucí pozici v tabulce.

Na předehrávce 50. kola se domluvila karlovarská Energie s Olomoucí vzhledem k tomu, že jejich soupeři pro pětačtyřicáté kolo jsou v karanténě. Západočeši by se v případě výhry mohli dostat právě před Olomouc a zaujmout tak 12., tedy poslední postupovou příčku do play off.