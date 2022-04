Nestrašila čeká premiérové české finále. Sparta? To je bomba! říká

„Musím říct, že se strašně těším. Už když Hradec Králové vypadl a v semifinále jsme šli na Mladou Boleslav, a ne na Spartu, tak jsem si říkal, že by bylo super, kdyby to vyšlo ve finále. To se nakonec povedlo, což je bomba," raduje se odchovanec pražské Slavie Nestrašil. Úvodní duel očekávané bitvy se hraje v pondělí od 17 hodin v Třinci.

Je před vámi premiérové extraligové finále v kariéře, navíc proti Spartě. Co od něj čekáte?

Že bude v obou arénách skvělá atmosféra a jako vždy půjde o těžké vyrovnané zápasy.

Nemrzí, že se v Třinci vejde na tribuny jen pět tisíc lidí, zatímco do O2 Arény v Praze sedmnáct?

Nemrzí. Naopak si myslím, že někdy na tom malém zimáku dokáže být ještě lepší atmosféra. V Praze bude lidí víc, ale u nás, když přijde plná hala, tak víme, že ti lidé jsou opravdu fanoušci Třince.

V základní části jste nad Spartou pokaždé zvítězili. Na co si dát pozor ve finálovém souboji?

Je to velmi dobrý ofenzivní tým, za mě je tam nejlepší hráč extraligy Filip Chlapík, který má spoustu bodů, je šikovný dopředu. Bohužel přišli o Davida Tomáška. Každá lajna má ale dobrou – nechci říct dvojici – protože vždy je doplňuje někdo třetí, kdo udělá spoustu černé práce. K tomu mají šikovné beky. Je to velmi dobrý tým.

Bude i na ně platit vaše výborná obrana?

Budeme doufat, že na ně náš styl bude platit. Myslím si ale, že to bude ještě těžší. S Vítkovicemi i Boleslaví šlo o těžké zápasy, bojovali neuvěřitelně. A Sparta je kvalitou ještě o trochu dál. Je možné, že ty šance, které jsme dosud soupeřům povolili, a neskončily gólem, by Sparta dokázala trestat.

Jaké to bude pro vás slávistu? Je ve vás ještě nějaká rivalita?

Asi ani ne. Jsem pryč hodně dlouho, navíc jsem se narodil v Holešovicích, asi tři minuty od sparťanské haly. Když jsme byli malí, tak nás táta bral právě na Spartu. Na bitvy proti Vsetínu. Sparta je v extralize pojem, v každém zápase ji chceme porazit.

Proč jste se jako kluk neusídlil v holešovické hale?

V pondělí tady bude táta, řeknu vám, kde sedí, tak se ho můžete zeptat. (smích) Fakt netuším, jestli Slavia měla tou dobou lepší mládež, nebo co. Nevím, co za tím rozhodnutím bylo.

A mladší brácha sparťan tu bude? V jakém dresu?

Nebude. Je mu patnáct let, takže ho jeho starší brácha vůbec nezajímá. Myslím si, že bude rád, když si dá volno. Tím, že jsem byl čtrnáct let pryč, a jemu je patnáct, tak ačkoli se snažíme být v kontraktu, tak věkový rozdíl je obrovský. Snažím se mu občas pomoci v jeho hokejovém růstu, ale jsme v jiných fázích života. On je puberťák, takže názor staršího bratra ho nezajímá. Každopádně podle mě bude celá rodina fandit Třinci.

Na Spartě bude?

Tam asi přijde, ale bude mít zakázáno chodit v jiném dresu než v ocelářském.

Brácha vám poslal sparťanské kojenecké oblečení pro syna. Už jste se ho zbavili?

Je v baráku, ale zahrabané hodně dole.

Cítíte na trenérovi, který oznámil, že odchází, že by to na něj doléhalo? Je nostalgický?

Asi jste s ním už nějaký rozhovor dělal.... Jemu je jedno, jestli odchází zítra, nebo za měsíc. Prostě každý den chce být lepší, nejlepší, vyhrát, takže nějaká nostalgie u něj nepřipadá v úvahu. Přijdeme na trénink, jdeme pracovat, zlepšovat se. Když jdeme domů, tak víme, že druhý den nás čeká nás to stejné.

V základní části to byly se Spartou přestřelky. Čekáte znovu divočinu, nebo to bude spíš podobné jako ve čtvrtfinále a semifinále?

Může se udát zápas, který ustřelí, ale nemyslím si, že budou podobné výsledky jako v základní části. Popravdě řečeno, zápasy ze základní části se vůbec nepočítají, je to zase 0:0. Sparta měla určitou krizi, zraněné hráče, nemůžeme spoléhat, že to bude stejné. Teď je play off, jestli v nějakém zápase padne víc nebo méně gólů, je jedno.