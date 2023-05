Reprezentační obránce našel cestu domů. Knot se vrací pod Ještěd

Hráč, jenž strávil poslední sezonu na farmě Arizony v Tucsonu, podepsal pod Ještědem smlouvu do 30. dubna 2026. „Jsem opravdu velmi rád, že jsme se dohodli na spolupráci pro nejbližší tři sezony. Ronald prošel přes naší organizaci do zahraničí a zahrál si i na olympiádě. Naprosto splňuje typologii hráče, kterou jsme hledali. Pravostranné držení hole je navíc výhodou do mozaiky naší obrany," uvedl liberecký kouč Filip Pešán.