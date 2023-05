Revoluční změna! Hokejový fanoušek si bude moci vybrat, jaký zápas bude sledovat

Co to pro O2 TV znamená, že odvysílá všechny zápasy hokejové extraligy?

Hokejová Tipsport extraliga patřila pět let mezi pilíře sportovního vysílání O2 TV Sport a v uplynulém play off se některé zápasy dostaly z hlediska zájmu na stejnou úroveň, jako je třeba fotbalové derby Sparta - Slavia. Jsme moc rádi, že se nám pro předplatitele O2 TV podařilo získat ještě mnohem větší porci přímých přenosů a podobně jako u FORTUNA:LIGY pokryjeme kompletně celou soutěž. Pro českého diváka je to revoluční změna, kdy si bude moci vybrat hokejový zápas dle své preference, případně přepínat mezi souběžně hranými zápasy.

Vzhledem k tomu, že O2 TV má k dispozici až 12 licencovaných kanálů a využívá tzv. multidimenzi, není problém se souběhem přenosů. Naopak je to určitá výhoda i vzhledem k plánování přenosů, máme možnost některé exponované zápasy po dohodě s organizátory časově přizpůsobit, aby nešly proti sobě. Chceme vycházet vstříc fanouškům i klubům. Společně usilujeme o to, abychom hokejový produkt ještě více zatraktivnili. Extralize pomůže, že budou všechny zápasy k dispozici v televizi. Je to prostor pro nové partnery. Věřím, že společně s naší investicí do vysílacích práv to bude pro hokej značný přínos.