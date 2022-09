Skočit na Plekyho? To si nemůžou dovolit, říká kladenský střelec k bitce

"Mám super spoluhráče. A jsem rád, že hrajeme na malém hřišti. Mně to vyhovuje, změnil jsem hokejky, mám českou firmu. Je to jedno s druhým. Pořádně jsem trénoval přes léto, jako všichni. Musíme toho využít, dokud to lepí. Nemůže to tak být furt. Kluci mě dobře hledají, odráží se to tam. Jsem rád," řekl Beran, jenž nastupuje ve formaci s Matyášem Filipem a Ladislavem Zikmundem.

Těží ze své práce před brankovištěm. Proti Hradci nejdříve v 17. minutě v přesilové hře tečoval před Henrim Kiviahem střelu Jakea Dotchina od modré čáry a v polovině utkání zužitkoval Filipovu přihrávku. "Celý život hraju kolem brány. Teď se mi to tam odráží. Na malém hřišti je to ještě o to lepší. Uděláte dva kroky a jste před bránou. Doufám, že budeme dál vyhrávat a že s námi budou muset počítat," uvedl Beran.

Kladno v úvodních dvou zápasech doma s Pardubicemi i v Liberci ztratilo dvoubrankový náskok a nakonec bralo bod za porážky v nastavení. Dnes navázalo na páteční výhru v Brně. Rytíři, kteří v minulé sezoně skončili na předpoledním 14. místě a vybojovali záchranu mezi elitou až v baráži proti Jihlavě, jsou tak s osmi body šestí.

"My jsme si věřili od první minuty prvního utkání. Bylo zdravé sebevědomí. Víme, co chceme hrát. Myslím si, že když to budeme dodržovat, můžeme hrát s kýmkoliv. Moc neřešíme, co se v médiích píše. My víme, jaké jsou naše silné stránky, chceme dál pokračovat v takových výkonech. Musí se s námi počítat. Jsou jenom čtyři kola, nic to neznamená, ale start je to super. Hráli jsme se čtyřmi top týmy, jsme spokojení. A to jsme ještě naší hloupostí první dva zápasy ztratili," podotkl Beran.

"My víme, kam nás všichni pasovali. Jdeme zápas od zápasu, chceme sbírat co nejvíc bodů. Ať se dostaneme do play off a na konci sezony nás zase nečeká, co bylo loni. Máme kvalitní tým na to, abychom letos play off udělali. Pod tlak se můžeme dostávat jedině sami, ale to my nechceme. Myslím si, že jsou tady natolik zkušení hráči jako třeba Pleky (Tomáš Plekanec), že nás drží tak, jak máme být," konstatoval Beran.

Při dvoubrankovém vedení se podle Berana Kladenští dalšího promarněného náskoku neobávali. "Nejhorší je na to myslet a hrát hrozně opatrně. Pak soupeř akorát bude do nás bušit, může se mu něco odrazit. My se snažíme hrát pořád stejně. Hradec má velkou kvalitu, ale my jsme rádi, že jsme dokázali vyhrát," doplnil Beran, který má celkově v extralize na kontě z 264 utkání 37 gólů.

Těsně po skončení duelu se na ledě ještě odehrály potyčky, v nichž byli aktivní především domácí Jake Dotchin a Kristaps Sotnieks a na druhé straně Nikita Ščerbak, trest na pět minut vedle nich dostal i River Rymsha. Vše začalo postrkováním kapitánů Plekance s Radkem Smoleňákem.

"Já jsme to neviděl. Najednou už tam do sebe šli, pak šli i ostatní hráči na led. Emoce k tomu patří. Smolyho všichni znají... Taky výborný hráč. Ale zase nemohou jít do Plekyho, ani nevím, kdo na něj šel. On má odehráno přes tisíc zápasů v NHL, je to legenda českého hokeje. Takže to si nikdo nemůže dovolit, aby na něj někdo skočil. To nejde," prohlásil Beran a byl rád, že většina hráčů soupeře si po zápase přišla podat ruce.