Vrátila se spousta kluků z Ruska. Čekám obrovskou kvalitu, hlásí kapitán Komety

Doufám, že ano. Klubovému vedení se podařilo tým vhodně doplnit. Jsem přesvědčený, že je velmi dobře poskládaný. Noví kluci do něj zapadli naprosto bez problémů. Můžeme se opřít o čtyři kvalitní formace. A jsme připraveni zaskočit každý za každého.

Je na něm vidět, že má hodně rád puk. Je to rychlý bruslař s důraznou koncovkou. Uvidíme, jak se mu bude dařit v naší extralize. Není jednoduché se v ní prosadit.

Sestava je pochopitelně na trenérech. Mám teď jinou pozici, avšak jsem připravený udělat maximum v jakékoliv roli, jakou mi přidělí. Tak jsem to měl nastavené každou sezonu, co jsem v Brně. Zajímá mě jen úspěch Komety. Půjdeme si za nějakými cíli, a já chci k jejich splnění co nejvíc přispět.