Životní zápas, usmíval se po premiérovém hattricku v extralize šťastný útočník Komety Vincour

Svým premiérovým hattrickem v extralize k ní výrazně dopomohl útočník Tomáš Vincour. „Je to skvělý pocit. Byl to asi můj životní zápas,“ usmíval se šťastně. „Já nejsem žádný vyhlášený střelec, takže jsem hrozně rád, že se mi povedlo dát tři góly. Je to pro mě obrovská pocta,“ svěřil se.