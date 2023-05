Očekávaným stadionem, který nabídne potřebně turnajové zázemí, se v Praze stane vysočanská O2 arena. Ta dokáže navíc pojmout až 17 400 fanoušků. V Ostravě se počítá s kapacitou 10 000 diváků, a to v prostředí Ostrava Arény, která je domovským stadionem klubu HC Vítkovice Ridera.

Je tak pravděpodobné, že Česká republika bude chtít možnou změnou nasměrovat reprezentaci Slovenska do Ostravy, která je pro slovenské fanoušky blíže.

Diskuzi napříč (nejen) sportovním prostředím vzbudilo logo šampionátu, které pořadatelé představili 11. dubna 2023. Jeho hlavním motivem je symbol "usměvavého puku" nazvaného "pukotikon". Kompletní vizuál podtrhují národní barvy a slogan: "Srdce do hry". V anglickém překladu "Heart of the game".