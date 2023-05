Před zápasem přišla řeč na neúčast Ruska a Běloruska. "Naprosto souhlasím, že tam nejsou. Když napadne jeden suverénní stát druhý, musí se reagovat," tvrdí Žemlička, který přiznává, že duely proti Rusku bral vždy hodně prestižně. "Byla tam až nevraživost. Pamatuji si, jak jsem ve čtyřech letech jel s maminkou tramvají a viděl poničené národní muzeum. Na to nejde zapomenout," vzpomíná držitel olympijského bronzu a tří medailí stejné hodnoty ze světových šampionátů na rok 1968, kdy do Česka okupační vojska.

Český hokej se před rokem po dlouhých letech dočkal cenného kovu a z Finska přivezl bronzové medaile. Teď mohou Češi v derby se Slovenskem odstartovat tažení za dalším úspěchem. „Je tady dost lidí, kteří loňský rok zažili, a bylo to něco, na co budou do konce života vzpomínat. Bylo to fajn a chtěli bychom, aby se povedlo něco podobného," burcuje tým kapitán Roman Červenka, který zápas označil za „malé derby."