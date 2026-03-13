Článek
Po zakončení základní skupiny s Kanadou čeká národní tým po dvou dnech volna další zámořský soupeř. Spojené státy americké ale zatím turnajem procházejí suverénně, dostaly pouze dva góly a čtyřiatřicet jich vstřelily. Český tým se však nechce nechat sílou toho amerického rozhodit.
„Na Američany si musíme věřit. Zápasy s nimi nás strašně baví a extra motivaci nepotřebujeme,“ popisoval kouč Jakub Novotný po čtvrtečním tréninku, který čeští parahokejisté absolvovali v kompletní sestavě a dobré náladě.
Zámořské celky dominují parahokeji, v posledních letech se ale Čechům daří se jim přibližovat. „Víme, že z nás mají respekt, a věříme, že to bude vyrovnaný boj,“ doplňoval Novotný s tím, že USA jsou pro ně lepším a oblíbenějším soupeřem než Kanada, které v základní skupině podlehli 1:4.
Největší hvězdou amerického výběru je Declan Farmer, který už v turnaji nasbíral osmnáct bodů za 11 gólů a sedm asistencí. „Musíme si ho pohlídat a bude to dobré. Pár vlčáků v týmu máme, třeba Vencu Hečka, takže od prvního střídání to Declan musí cítit,“ burcoval kouč.
Zimní paralympiáda 2026
V pořadí již XIV. zimní paralympijské hry se konají v termínu od 6. do 15. března 2026. Letošní česká výprava má rekordních 24 sportovců, kteří bojují o medaile v para hokeji, para biatlonu, alpském lyžování a běžeckém lyžování. Mezi nejlepší čtyřmi a tím pádem v bojích o cenný kov jsou čeští parahokejisté.
Medaile: STŘÍBRO: Carina Edlingerová (biatlon), STŘÍBRO: Simona Bubeníčková (biatlon), STŘÍBRO: Simona Bubeníčková (běžecké lyžování)
První úkol už čeští parahokejisté splnili, na paralympiádě si poprvé zahrají o medaile. Cesta do finále a definitivní jistota medaile vede právě přes Spojené státy americké. V historii vzájemných zápasů Češi dokázali dosáhnout na jednu výhru, když na MS v roce 2012 v základní skupině vyhráli 2:1 po nájezdech. V posledních letech se národní tým snaží o další skalp, na loňském světovém šampionátu Americe podlehl jen těsně 3:4.
|Zimní paralympiáda - turnaj parahokejistů:
|Semifinále:
|14:35 USA - ČESKO
|19:05 Kanada - Čína