Hlavní obsah

Pátek třináctého chtějí Češi proměnit ve šťastný den, v cestě do finále stojí USA

USA - Česko
Zuzana Kézrová
2:08
2:08

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Na zimních paralympijských hrách startují už popáté, semifinále si však zahrají poprvé. V boji o finále čeká české parahokejisty navíc ten nejtěžší možný soupeř – hráči USA usilují o páté zlato v řadě. Semifinálový duel startuje ve 14:35 a Sport.cz vám z něj nabídne podrobnou online reportáž.

Foto: Český paralympijský tým

Václav Hečko v akci proti Slovensku, národní tým teď čekají USA

Článek

Po zakončení základní skupiny s Kanadou čeká národní tým po dvou dnech volna další zámořský soupeř. Spojené státy americké ale zatím turnajem procházejí suverénně, dostaly pouze dva góly a čtyřiatřicet jich vstřelily. Český tým se však nechce nechat sílou toho amerického rozhodit.

„Na Američany si musíme věřit. Zápasy s nimi nás strašně baví a extra motivaci nepotřebujeme,“ popisoval kouč Jakub Novotný po čtvrtečním tréninku, který čeští parahokejisté absolvovali v kompletní sestavě a dobré náladě.

Zámořské celky dominují parahokeji, v posledních letech se ale Čechům daří se jim přibližovat. „Víme, že z nás mají respekt, a věříme, že to bude vyrovnaný boj,“ doplňoval Novotný s tím, že USA jsou pro ně lepším a oblíbenějším soupeřem než Kanada, které v základní skupině podlehli 1:4.

Největší hvězdou amerického výběru je Declan Farmer, který už v turnaji nasbíral osmnáct bodů za 11 gólů a sedm asistencí. „Musíme si ho pohlídat a bude to dobré. Pár vlčáků v týmu máme, třeba Vencu Hečka, takže od prvního střídání to Declan musí cítit,“ burcoval kouč.

Zimní paralympiáda 2026

V pořadí již XIV. zimní paralympijské hry se konají v termínu od 6. do 15. března 2026. Letošní česká výprava má rekordních 24 sportovců, kteří bojují o medaile v para hokeji, para biatlonu, alpském lyžování a běžeckém lyžování. Mezi nejlepší čtyřmi a tím pádem v bojích o cenný kov jsou čeští parahokejisté.

Medaile: STŘÍBRO: Carina Edlingerová (biatlon), STŘÍBRO: Simona Bubeníčková (biatlon), STŘÍBRO: Simona Bubeníčková (běžecké lyžování)

První úkol už čeští parahokejisté splnili, na paralympiádě si poprvé zahrají o medaile. Cesta do finále a definitivní jistota medaile vede právě přes Spojené státy americké. V historii vzájemných zápasů Češi dokázali dosáhnout na jednu výhru, když na MS v roce 2012 v základní skupině vyhráli 2:1 po nájezdech. V posledních letech se národní tým snaží o další skalp, na loňském světovém šampionátu Americe podlehl jen těsně 3:4.

Zimní paralympiáda - turnaj parahokejistů:
Semifinále:
14:35 USA - ČESKO
19:05 Kanada - Čína
Související témata:
Paralympiáda
Para hokej
USA
Česká republika
Milán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články