Nejproduktivnější hráč mistrovství světa do 20 let má v týmu Reginy v juniorské WHL bilanci 51+52 za pouhých 41 startů. Sedmnáctiletý Kanaďan tak bude na 'tisíc procent' jedničkou výběru mladých talentů, který se uskuteční na konci června v Nashvillu.

Při pohledu na kousky, jaké předváděl na šampionátu v Halifaxu, je každému jasné, že Bedard je generační talent a tým, který ho získá, na něm může vystavět svou budoucnost. Kdo to bude, stanoví už loterie, jež určuje pořadí prvních 16 hráčů draftu. Jednotlivé pozice obsadí týmy, které se letos nedostanou do play off. Od nejhoršího po nejlepší.

Pak přijde na řadu los. Od minulého roku platí, že si v něm klub může polepšit maximálně o 10 míst, takže jedničku draftu má možnost získat pouze jedenáct mužstev ze 16. Loterii pak můžete vyhrát pouze dvakrát během pěti let. Nejvyšší šanci na první volbu má nejhorší tým sezony (25,5 procenta), dále se pak pravděpodobnost snižuje: 13,5 - 11,5 - 9,5..., až na 3 procenta pro jedenáctý tým od konce.

Pokud tedy chcete Bedarda, prohrávat se vyplatí. V posledních dvou letech také shrábly jedničku kluby s nejhorší bilancí po základní části. V roce 2021 Buffalo (Owen Power), o rok později Canadiens (Juraj Slafkovský).

Na lednovém brífinku v Montrealu, jehož se zúčastnil i Sport.cz, ovšem komisionář NHL Gary Bettman odmítl, že by týmy v soutěži používaly taktiku tzv. tankování, tedy úmyslných porážek, které jim umožní zvýšit šanci na zisk Bedarda.

„Nikdo netankuje," prohlásil rázně Bettman. „Nebudete prohrávat zápasy, abyste zvýšili své šance o pár procentních bodů. To je hloupost. Tankování se neslučuje s profesionalitou, kterou hráči a trenéři NHL mají."

Poslední výsledky jako by šéfovi ligy skutečně dávaly za pravdu. Blackhawks díky hattricku matadora Patricka Kanea skolili Toronto, Arizoně naskakují body pravidelně od 27. ledna. V poslední době se pochlapil i Columbus.

„Párkrát jsme se už s Connorem bavili o tom, že pokud by ho draftovali Blue Jackets, bylo by to perfektní i pro mě." líčil v podcastu Pipeline Bedardův český spoluhráč z Reginy obránce Stanislav Svozil, kterého si Columbus vybral předloni ve 3. kole.

Fanoušky zainteresovaných klubů tak cloumají rozporuplné pocity. Na jedné straně je tu hrdost na družstvo, které se snaží získávat body i v beznadějné situaci. Druhá skupina příznivců ale říká, že když už je tahle sezona zpackaná, těch pár porážek navíc stejně nehraje roli. A je třeba vytěžit něco do dalšího ročníku. Což je i tradiční přání generálních manažerů.