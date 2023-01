Česko - Japonsko 4:1 Hokejistky porazily na MS do 18 let Japonsko a mají na dosah čtvrtfinále

České hokejistky do 18 let porazily ve druhém utkání na mistrovství světa v Östersundu Japonsko 4:1 a mají na dosah postup do čtvrtfinále. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského navázaly na nedělní výhru nad Švýcarskem 3:2 a k postupu jim může pomoci už dnešní případná ztráta Švýcarek se Slovenskem.

Článek Třemi body za gól a dvě přihrávky pomohla k vítězství Tereza Plosová. Poslední zápas ve výkonnostně nižší skupině B čeká český výběr ve středu v poledne proti Slovensko. Skóre otevřela v čase 18:06 v přesilové hře z dorážky Tereza Pištěková a ve 25. minutě zvýšila v přečíslení po kombinaci s Adélou Šapovalivovou Plosová. Tříbrankový náskok zařídila 27 sekund před koncem druhé třetiny po závaru před Madokou Sekigučiovou z otočky Linda Vocetková. Ve 44. minutě Japonky snížily po brance Ai Tadaové, ale hned za 61 sekund odpověděla obránkyně Lucie Velinská a 26 sekund před koncem zpečetila výsledek Šapovalivová. Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Östersundu (Švédsko): Skupina B: Česko - Japonsko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Branky: 19. Pištěková, 25. Plosová, 40. Vocetková, 45. Velinská, 60. Šapovalivová - 44. A. Tadaová. 18:00 Slovensko - Švýcarsko. 1. Česko 2 2 0 0 0 8:3 6 2. Slovensko 1 1 0 0 0 6:3 3 3. Švýcarsko 1 0 0 0 1 2:3 0 4. Japonsko 2 0 0 0 2 4:11 0 MS hokej U20 Rulíkovy trumfy, které unikly týmům NHL. Pro soupeře jsme byli hůře čitelní, chválí novinář

