NAGANO 25: Jak Hašek po penaltách málem skončil na neschopence a jak mu pomohl „tajný salámek" na dresu

Kdo ví, jak by se celá ta dovednostní soutěž, jak o semifinálovém penaltovém rozstřelu mluvil zdrcený Wayne Gretzky, vyvíjela, být olympiáda v Naganu o rok dva později. Ray Bourque, druhý v pořadí na kanadském seznamu „nájezdníků", by totiž dost možná zeď jménem Dominik Hašek přece jen překonal. „Stejně jako každý gólman jsem měl na rameni dresu našitý dvoucentimetrový salámek, než nám ho v roce 1999 zakázali. A přesně o něj puk škrtl a vyletěl ven. Všichni si přitom mysleli, že to Ray netrefil, ale on to trefil přesně," vzpomíná po čtvrtstoletí pro Sport.cz tehdejší hokejový hrdina Hašek. I milimetry tenkrát rozhodly, že soubor kanadských hvězd skončil v slzách, zatímco Hašek ležel na ledě zasypán svými parťáky a Robert Záruba s Petrem Vichnarem z televizí unisono křičeli: „Jsme ve finále, jsme ve finále..."

Foto: Deryk Hans, ČTK/AP Na Dominiku Haškovi v české brance si v semifinálovém rozstřelu olympijského turnaje v Naganu vylámal zuby i legendární Eric Lindros.Foto : Deryk Hans, ČTK/AP