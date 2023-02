NAGANO 25: Zlomený Gretzky aneb Jak se Kanadě zbortil zlatý sen: Češi? Něco odporného!

Když výběr kolébky hokeje dorazil do Nagana a vybraní hráči vešli do tiskového střediska, zasáhnout musela dokonce policie. Nápor a počet novinářů byly tak velké, že strážníci měli obavy o zdraví hokejistů. Zvlášť v případě Gretzkého, jenž se stal i mezi japonskými fanoušky nejobletovanějším borcem z NHL, která vůbec poprvé v historii kvůli turnaji pod pěti kruhy přerušila na dva týdny sezonu.

A to ještě doma zůstali forvardi Paul Kariya, jehož do země jeho předků nepustilo vážné zranění hlavy, či šestinásobný vítěz Stanley Cupu Mark Messier, místo něhož dostal překvapivě přednost Rob Zamuner.

„Cokoliv jiného než zlato by bylo velkým zklamáním. Náš tým je ze všech nejlepší, proto bychom měli vyhrát," hrdě hlásil pořízek Lindros, že 46 let dlouhé kanadské čekání na olympijský triumf už prostě musí skončit.

„Měli jsme hrát na fotbalovém hřišti, protože přesně tak ten zápas vypadal. Od chvíle, kdy se Češi dostali do vedení, ani nevstoupili do našeho pásma. Nebyl to hokej. Bylo to odporné, jako bruslit přes suchý zip," stál si za svým ještě po 19 letech kanadský útočník Theoren Fleury.