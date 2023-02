NAGANO 25: Slzy „podvodníka" Samuelssona. Čechy naštval Fasel a říkali: Měli jsme si vzít Messiera

Když zkraje loňského října dorazil do Prahy, aby tu v rámci zastávky NHL už coby renomovaný kouč přednášel na trenérském sympoziu, čelil té otázce od reportéra tuzemské verze NHL znovu.

„Co vy a Nagano?"

Úsměv v obličeji ochotného chlapíka rázem zmizel, ale stejně jako tenkrát ani teď nepříjemnému dotazu nehodlal uhnout. „Na tohle fiasko se od roku 1998 pokouším zapomenout. Nagano pro mě osobně představuje obrovské zklamání. Snažíte se být důležitý pro tým a pak vás prostě vyřadí."

Leckdo to ve švédsku bral jako vlastizradu. Novinář Janne Bengtsson z listu Svenska Dagbladet čelil telefonickým i faxovým výhrůžkám, dokonce si četl: „Zrádci jako ty by si sám měl sehnat nový pas." Právě on totiž v průběhu turnaje odhalil, že Samuelsson už není švédským občanem, protože přijal americké občanství, čímž mu automaticky zaniklo to švédské.

25let od Nagana Sport.cz vám přináší seriál, který každý den připomene nejdůležitější události hokejového Turnaje století v Naganu a vrátí čtenáře o 25 let zpět. Držíme se posloupnosti tehdejších událostí, a tak dnes přinášíme příběh Ulfa Samuelssona, který 17. února 1998 hýbal děním v Naganu. Zítra se zaměříme na vítězné čtvrtfinále Čechů proti USA a slavný proslov kapitána Růžičky.

Během posledního zápasu ve skupině tím zjištěním konfrontoval švédský svaz, informaci sdělil i běloruskému protivníkovi a šéf Mezinárodní hokejové federace IIHF René Fasel musel jednat. „Taková věc se nedá utajit, a tak jsem rozjel vyšetřování."

Bylo krátké, leč přineslo dosti šalamounský výsledek.

Samuelsson skutečně už právně není Švéd, tudíž nesměl za Švédsko nastoupit. Z olympiády je vyloučen, avšak dosažené body Švédsku zůstávají a půjdou do play off z druhého místa skupiny.

Dominik Hašek o Petru SvobodoviVideo : Sport.cz

V Naganu už jsou tři v noci, šéfové českého hokeje však společně s vedením české olympijské mise připravují protest. „My nenapadáme provinění Ulfa Samuelssona, my podáváme MOV stížnost a protest proti rozhodnutí direktoriátu soutěže, které je nespravedlivé a odporuje si. Ano, správně rozhodl o vyloučení švédského hráče, ale to je jen bod A. Bod B, ponechat výsledky, tomu verdiktu odporuje," vysvětluje sportovní manažer svazu Stanislav Neveselý.

Sám tehdy odmítl, že by protest v sobě skrýval český kalkul. V případě odebrání bodů by totiž Švédsko skončilo ve skupině poslední a Češi by tak ve čtvrtfinále nešli na Ameriku, ale Bělorusko. „Připravujeme se na Ameriku, ale pořádek by měl být. Olympiáda by se měla vyhrávat na place, ne za oponou. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby se případ provalil až ve finále. A jsem přesvědčen, že kdyby se to stalo nám a ne Švédům, tak by nám všechny body sebrali," říkal kapitán týmu Vladimír Růžička.

Paradoxem je, že platnost pasů si kontrolovaly jednotlivé hokejové výpravy mezi sebou a ty švédské měl na starost Čech Karel Gut. „Samuelsson měl normální švédský pas," vyprávěl. I sám obránce se hájil: „Měl jsem být lépe informován nebo mi někdo měl podat příslušné instrukce. Švédského občanství jsem se rozhodně nechtěl vzdát."

Kauza v Naganu okamžitě přitahuje pozornost. Desítky novinářů čekají na verdikt, který ještě vedle českého protestu zamotává ten švédský, jenž se brání Samuelssonovu vyloučení z turnaje. Při jednání pak Švédové vznášejí dotaz, jak je to s Petrem Svobodou, který je Kanaďan. Mají pravdu, leč právní systém Kanady i Česka umožňoval dvojí občanství a český pas tak emigrant a pozdější střelec zlatého gólu dostal až v Naganu od Ivana Hlinky.

Češi naopak připomínají, že sem nevzali Roberta Holíka, což je stejný případ jako Samuelsson. I on má americký pas. A přidávají vtipnou glosu, že mohli nominovat Marka Messiera, na něhož nezbylo v kanadské sestavě místo. „Pomohl by nám, a kdyby se na to přišlo, tak by nám body nikdo nevzal," říkal generální sekretář svazu Stanislav Šulc.

I Američané si přejí přísnější potrestání. Ani ne tak kvůli Čechům ve čtvrtfinále, ale kvůli tomu, že by na Kanaďany narazili ve vysněném finále, ne už o rundu dřív. „Ulf je Švéd a vždycky za Švédsko hrál. Nechápu, proč je kolem toho tolik povyku," namítá však Kanaďan Wayne Gretzky.

Pro Čechy největší úspěch, pro Slováky Waterloo. Byla to křivda, vzpomíná Ľubomír VišňovskýVideo : Sport.cz

Rusové zase hrozí, že v případě odebrání švédských bodů budou protestovat oni. Má to logiku, místo Běloruska by na úvod play off potkali Švédsko.

Po osmé večer japonského času jsou protesty definitivně zamítnuty. Samuelsson je vyloučen, ale výsledky zůstávají. Češi jdou na Američany, Švédsko ve čtvrtfinále čeká Finsko.

To Tre Kronor prohrávají 1:2, když jim oba góly vstřelí finský blesk Teemu Selänne. „Nebyl tam nikdo, kdo by ho zastavil. Obstarat jsem to měl já, nebylo mi to ale povoleno. Proto mě celá ta věc mrzela dvojnásob," vzpomínal „hříšník" v říjnu v Praze.