Göteborg (od našeho zpravodaje) - Nebyla to žádná snadná nula. Na Gajana letělo hned 36 střel, ale při vítězství 3:0 pochytal všechny. „Mnohokrát jsme propadli. Kdyby nebyl v brance, bůhví jak by to dopadlo. Patří mu velký dík,“ ocenil ho spoluhráč z útoku Samuel Honzek.