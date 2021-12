Psychika hraje stejnou roli u žen i mužů, myslí si sportovní psycholog Šafář

Barcelona (Od našeho zpravodaje) - Co na mistrovství světa máte na starost?

Snažím se tým vyladit, aby se házenkářky i realizační tým cítily dobře, ale zároveň byly dostatečně namotivovány. S trenéry rovněž včleňujeme jednotlivé prvky psychické přípravy i do samotného tréninku. Někdy je potřeba na házenkářky zatlačit, někdy jim naopak ubrat. Po večerech mám vymezený čas na přípravu s celým týmem a po celou dobu jsem k dispozici i na individuální konzultace podle potřeb jednotlivých hráček.

Podle mě ano. Tým se sice postupně obměňuje, ale dlouhodobou prací jsem si důvěru získal. Hráčky se za mnou nebojí chodit a svěřují se mi. Některé častěji, některé jednou za několik let.

Klíč k úspěchu na takovém turnaji je zpracovat předchozí zápas do 24 hodin. Utkání je potřeba rychle vstřebat, vzít si z něj jen to dobré a připravit se na další duel. To se hráčkám podařilo a Maďarsko potrápily.