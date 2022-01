DAKAR ONLINE: Etapa k nadechnutí. Pomůže nenápadnému Tůmovi zase k posunu?

Karavana dva dny zůstává na stejném místě v bivaku ve Vadí ad-Davásir, z něhož v úterý vykrouží smyčku a zase se vrátí. Přesto ředitel závodu David Castera vypráví: "Etapa je kratší, protože se mnoho závodníků o den dříve vrátilo v noci. Přesto bude náročná na navigaci a hledání kontrolních bodů dá řadě posádek zabrat, takže se máme na co těšit."

Nejvýše postaveným Čechem napříč kategoriemi i po pondělí zůstává Aleš Loprais, jenž je čtvrtý mezi kamiony. Jen o místo hůř je na tom nenápadný čtyřkolkář Zdeněk Tůma.

Nevítězí v etapách, vlastně v nich ani nepatří ve své kategorii k absolutně nejlepším. Jenže nač být na Dakaru sprinterem, když je to závod vytrvalostní, maratonský. A tak se Tůma tak trochu "v utajení" každý den posouvá výš a výš.

"To umístění je skvělé, ale zatím není co slavit. Ještě mě tady čeká spousta těžkých zkoušek. Zrovna dnes to bylo dost náročné," řekl v pondělí.

Ne, není to nejnabitější dakarská třída, a když se k tomu přičte, že den co den odpadne některý ze soupeřů, tak Tůmovi k vylepšování pozice prostě stačí etapy dojíždět. Nemá to ale vyznít nikterak pohrdavě a neúctivě, protože ono dokončení každé erzety ve zdraví i bez technických obtíží je zkrátka na Dakaru um. Však i v té pondělní potkalo Tůmu několik nástrah - ať už šlo o vysoké duny, které braly fyzické síly či o druhou část, kdy se duny proměnily v kamenité řečiště a trať se tak trochu stala bitevním polem.

"Byla to taková planina, hodně kamení. Hrozně se tam prášilo, už nás tam předjížděla auta a ta to ještě zhoršovala. Na jednom místě mě jeden z vozů dost nebezpečně předjel a jak šlápl na plyn, tak mi dal spršku kamením. Bylo to, jako kdyby po mě ty kameny někdo střílel. Schoval jsem se za štít čtyřkolky, ale byly to pořádné rány. Hodně nepříjemný zážitek," vyprávěl.

Tůma je na Dakaru počtvrté a nejlépe byl před dvěma lety devátý. A tak i v úterní etapě může udělat další krok za vysněným umístěním.