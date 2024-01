Touha po vítězství i nováčci, již chtějí přežít. Přehled Čechů, kteří startují na Dakaru 2024

Popáté na Dakaru a znovu s ambicemi probít se do elitní desítky, což je pro jezdce ze soukromého týmu tuze těžká věc. „Vím, že bez risku to nepůjde. Na startu se mi zatmí a řeším jen brzdu a plyn,“ říká 35letý závodník, který byl před třemi lety desátý .

Jubilejní desátý start, maximem je 15. místo z roku 2019. „Chtěl bych se ještě dostat do dvacítky, ale je tam 30 továrních jezdců, kteří pořád trénují. Já mám tentokrát najeto snad nejméně, co jsem kdy měl,“ říká 32letý pilot .

Stejně jako další nováčci patří do týmu Orion MRG. Dakar hltá od dětských let, ze startu je nadšený i jeho otec. Při generálce v Maroku si ale republikový šampion motokrosu zlomil hrudní kost.

Třetí start pro freestylového kouzelníka. Loni skončil už po první etapě, když si zlomil obratle a byl v bezvědomí. Pojede v kategorii bez asistence a chce se v ní dostat do první trojky. „Když to vyjde podle mých představ, tak to bude můj poslední rallye závod. Ale Dakar má spoustu úskalí, můžu tam jezdit deset let a deset let se bude něco srát.“