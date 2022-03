ANTOŠOVA BŘITVA: Bílá věž je sakra nahnutá. Hradec je mozkově nepřipravený

Hradec se snaží vymyslet cokoliv, co by sérii změnilo v jeho prospěch. Stále na to má dost času, protože pořád je to jen 1:3 a teď bude hrát v neděli doma. Jenže má problém, že Mladá Boleslav se vrátila ke svému názvu Bruslařský klub. Skvěle bruslí, napadají. Hradec má v zápasech strašně málo času, aby něco vymýšlel a tvořil.

Boleslav nemá co ztratit. Už byla na dně, tahle sezona pro ni byla v základní části nepovedená. A najednou se vrací do hry ve velkém stylu, v jakém jsme ji viděli v loňském play off, kdy v semifinále trápila na sedm zápasů pozdější mistry z Třince.

Hradec najednou neví kudy kam a vypadá to, že bude muset použít všechen svůj um a všechny hráče, od kterých bude potřeba více než stoprocentní výkon, aby mohli jet v úterý do Boleslavi zabojovat o srovnání série.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Boleslavští se radují z branky proti Hradci.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Přijde mi, jako kdyby Mountfield vstoupil do čtvrtfinále nepřipravený. Nikoliv herně či fyzicky, že by neměl natrénováno, ale mozkově. Po zisku Prezidentského poháru byli v laufu a nečekali tak obrovský odpor, odhodlání a rychlost hry Bolky. Hradec prostě není v pohodě. Hráči jako Oksanen a další, kteří měli v základní části spoustu prostoru ke střílení gólů, nehrají v takové pohodě. Potřebují najít někoho, kdo to zlomí. Zatím nikoho nemají.

Východočechy nenastartovaly ani dva šťastné góly Smoleňáka, jimiž v samém závěru třetích třetin při hře bez brankáře srovnával třetí a čtvrtý zápas. Ani tenhle impuls nestačil, což ale svědčí i o obrovské síle Boleslavi. V play off je důležitý nejen hokejový um, ale i odhodlanost neprohrát souboj, což je v tuhle chvíli na straně Bruslařského klubu.