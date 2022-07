CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Vzkaz Rosickému se Sivokem: Pokud si myslíte, že jste ředitelé už teď, pak chudáci fanoušci Sparty!

Nyní na Letnou přišel do nově zřízené funkce sportovního ředitele A-týmu Tomáš Sivok, už nějaký čas tam v managementu působí další bývalý výborný fotbalista Tomáš Rosický. V médiích se dočítám, co všechno dělají, jak chodí na tréninky a posuzují je nebo o nich podávají zprávy. A že cítí velkou zodpovědnost.

Na tato místa jste se dostali díky majiteli, který udělal něco, co by ve svých firmách v životě nedovolil. Protože firmy musejí vydělávat peníze, aby si mohl dovolit tuto hračku, která se jmenuje AC Sparta Praha. Dosadil v ní, z různých důvodů (což může být téma pro další glosáře), na místa ředitelů nekompetentní lidi.

To samé čekám od Tomáše Sivoka. Tomáši, jestli opravdu věříš tomu, že přijdeš na trénink a poznáš z něj, jakou souvislost má s herním výkonem a co bys udělal jinak, aby se tým zlepšil a následnou implementaci do zápasu, tak ti musím říct, že nemáš nárok. Kustod a masér, má, bez legrace, vliv daleko větší než ty. Bez sebemenší urážky, bez ironie, bez jízlivosti. Neznamená, že když se podíváš na čtrnáct dnů do tréninkového centra Juventusu, že se z tebe po návratu stane odborník na akademie, na mládež. Takhle to prostě nefunguje.