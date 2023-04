GLOSA: Změna v čele? Podstatná. Derby je najednou daleko důležitější

Výhra Slavie na Letné by utnula mizérii sešívaných na hřištích soupeřů. Vždyť na jaře vyhráli pouze v Pardubicích. Před závěrem ročníku by mohlo jít o jasný impuls. Podobný impuls, jakým byl debakl Sparty v posledním derby v Edenu, případně následná výhra v Plzni. Letenští totiž od říjnové čtyřgólové nadílky a bezzubého výkonu ještě soutěžní klání neprohráli.

A jsme u toho, proč je derby najednou důležitější než před pár týdny a proč výroky o tom, že postavení v tabulce nehraje roli, minimálně z části mylné. Sparta by najednou měla titul ve svých rukou, případná prohra se Slavií v nadstavbě by boj o čelo za naplnění papírových předpokladů „jen" zdramatizovala. No a nejspíše by se hrálo opět na Letné.....