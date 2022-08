MADE IN ENGLAND: V Manchesteru United přituhuje, Ronaldo by měl vystoupit a něco říct

„Na Manchester United se to teď valí ze všech stran. V Brentfordu prohrávali po pětatřiceti minutách o čtyři góly, brankář De Gea se podepsal minimálně pod dva góly, velké individuální chyby předvedli i další. Kritika sílí, třeba Gary Neville, který za United odehrál spoustu sezon, nabádá majitele, ať s tím začne něco dělat. Nelíbí se mu, jak Manchester už řadu let stagnuje.

Nový trenér Erik ten Hag se snaží hrát fotbal jako v Ajaxu, ale mezi anglickou a nizozemskou ligou je velký rozdíl. Přijde mi, že v Holandsku se tolik nebrání, padá tam strašně moc gólů. Takový styl možná není ten pravý pro Premier League a určitě na to nejsou hráči ještě zvyklí.

Manchester se snaží vše rozehrávat, ale podívejte se třeba na druhý gól, který dostal v Brentfordu. De Gea přihraje spoluhráči na velké vápno, přitom na něm je nalepený soupeř, pak je z toho gól. Snaží se hrát fotbal za každé situace místo toho, aby to někdy odkopl.

Deka může padnout na kohokoliv, teď mají United určitě sebevědomí poznamenané. Atmosféra tam není příjemná a zdá se, že přituhuje. Četl jsem, že Manchester naběhal jako tým o čtrnáct kilometrů míň než Brentford. Místo nedělního volna pak trenér nahnal hráče do tréninkového centra a museli těch čtrnáct kilometrů doběhat.

Už v minulém komentáři jsem naznačil, že klubu v létě vůbec neprospělo, že se vše točilo okolo Ronalda. Pořád se řešilo, jestli zůstane, nebo odejde. Nastavení Ronalda není vůbec dobré, v Anglii mu docela zazlívají, že nepodává vysvětlení, jak to je. Většinou na něj dostane otázku trenér na tiskovkách, ale často neví, co má odpovědět. Ronaldo by měl vystoupit a něco ke své situaci říct.

Navíc po zápase v Brentfordu ani nešel za fanoušky. Ano, vím, je to velká hvězda, ale takové chování mu u nikoho nepřidá. Musí se k tomu postavit čelem a ukázat nějakou snahu.

Další věcí je, že Manchester zaspal v letním přestupovém období, nepřivedl kvalitu, kterou potřeboval. Gary Neville se v tomhle směru opřel do majitel, prohlásil, že sedí na zadku v Americe místo toho, aby taky přiletěl do Anglie. Přestupy se teď hodně řeší, chtějí záložníka Rabiota z Juventusu a útočníka Kalajdžiče ze Stuttgartu. United budou chtít tyhle transfery určitě dotáhnout, když jsou v takové situaci.

Počítám, že se bude měnit i sestava. Myslím, že v nejbližších zápasech proběhne rotace hráčů, aby trenér zkusil najít vhodnou jedenáctku a fotbalisty, se kterými bude moct počítat.

Další zápas hrají United proti Liverpoolu. Nemyslím si, že to utkání v rozpoložení, v jakém jsou, zvládnou. Na druhou stranu nepůjdou do toho duelu jako favoriti, mohou jen překvapit, těžšího soupeře kromě Manchesteru City nepotkají. Pokud by zápas zvládli a získali nějaký bod, tak se jim psychika určitě zvedne. Musejí každopádně předvést solidní výkon. V prvních dvou zápasech zůstali daleko za očekáváními, nebude pro ně snadné, aby se nakopli.

Foto: Mike Egerton, ČTK/AP Gabriel Jesus předvedl parádní výkonFoto : Mike Egerton, ČTK/AP

Naopak kladným hrdinou víkendu je pro mě útočník Gabriel Jesus, který dal za Arsenal v zápase proti Leicesteru dva góly a připsal si i dvě asistence. Mně se líbil už v Manchesteru City, dával góly, má obrovskou kvalitu.

Ale v City to na něm tolik nestálo, zvolil Arsenal a myslím, že udělal dobře. Je to skvělý útočník, zapadl přesně do toho, co chce Arsenal hrát. Má důvěru, což pomůže každému.