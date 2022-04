Judistka Zemanová se bude na MS prát o medaili

Při vstupu do turnaje měla Zemanová skvělý nástup do duelu se Španělkou Jaoine Equisoainovou. Rychle ji dostala na zem a na zádech ji udržela potřebných dvacet sekund, takže zápas skončil už po 41 sekundách. Ušetřené síly se jí pak hodily v maratonském zápase se Srbkou Maricou Perišičovou, který se z obvyklé čtyřminutové doby protáhl na bezmála čtyřnásobek.

Dvaadvacetiletá Srbka, které patří ve světovém žebříčku deváté místo, byla proti české vrstevnici mírnou favoritkou. Letos v únoru ji porazila na grandslamu v Paříži. Bronzová medailistka z předloňského ME do 23 let Zemanová ale srdnatě vzdorovala a zápas se protáhl do prodloužení.