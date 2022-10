Šéf NSA Neusser řešil s Fialou sport i změny v agentuře, podle Blesku skončí

Neussera, který se zviditelnil jako kritik a protikandidát předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala při volbách vedení ČOV, jmenoval do čela NSA loni v květnu premiér Andrej Babiš. Záhy poté, co se vlády ujal Fialův kabinet, se začaly objevovat informace o jeho možném konci ve funkci.

Ten byl spojován s chystanou novelou zákona o podpoře sportu, která by měla změnit fungování NSA. Tu by měla nově řídit pětičlenná rada jmenovaná a odvolávaná na návrh ministerského předsedy. A její šéf by měl mít magisterské vzdělání, což Neusser nemá.