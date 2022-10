Smutný průzkum: Češi zase méně sportují. Stát to stojí až 150 miliard navíc

Podle průzkumu menší počet sportujících lidí souvisí s koncem pandemie a návratu k normálu. "Během období pandemie došlo k mírnému nárůstu lidí, kteří alespoň občas sportují. Zvláště vzrostl zájem o aktivity, které je možné dělat doma – třeba jógu nebo pilates. Mladším lidem do 34 let tento trend částečně vydržel, takže i po skončení koronavirové krize sportují více než dříve. U starší části populace šlo však jen o dočasný výkyv a sportovní návyky z období pandemie jim bohužel nevydržely," vysvětluje generální ředitel společnosti MultiSport.

"Úbytek pohybu v České republice je celospolečenský problém, který může současná situace hluboce prohloubit. Pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu a jeho nedostatek může vést k celé řadě zdravotních problémů. Češi se navíc podle průzkumů snaží spořit i na jídle. To bohužel v mnoha případech znamená, že se budou stravovat méně zdravě. V kombinaci s omezením sportovních aktivit to může vést k celkovému zhoršení zdravotního stavu české populace," varuje nutriční terapeutka Šárka Knížková z 1. Lékařské fakulty UK.

"Pokud by měli Češi více pohybu, bylo by možné snížit náklady na zdravotní péči o 25 až 30 procent. Ušetřili bychom tedy zhruba 150 miliard korun. Česko má velmi vysokou spotřebu léků na obyvatele a také nejvyšší frekvenci návštěv lékařů v Evropě. Větší míra pohybu by mohla snížit užívání léků až o třetinu. Nedostatek pohybu je zároveň jednou z hlavních příčin celé řady vážných nemocí. Třeba riziko infarktu je podle studie z roku 2015 možné snížit až o 35 procent, pokud budeme každý den deset minut cvičit," říká profesor Václav Bunc z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.