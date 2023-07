Tvrdý souboj o Paříž v domácím prostředí. Žádná procházka, ale věříme si, hlásí česká jednička

Forewer se v půlce dubna zranil. Poranil si nohu a nedá se to vyléčit během týdne nebo čtrnácti dnů, jen delším časovým úsekem. Pokud by začal jezdit dřív, mohlo by se zranění vrátit, což samozřejmě nechceme. Sehnal jsem tedy nového koně, osmiletého Locanta. Jeho tatínek získal na olympiádě v Londýne stříbrnou medaili, takže předpoklady jsou skvělé. Zvládl jsem ho otestovat na čtyřech závodech. Při dvou soutěžích do 155 centimetrů měl vždy jednu chybu, ale myslím, že postupem času skáče lépe a lépe. Když šel Forewer minulou kvalifikaci na olympiádu, nebyl v osmi letech tak daleko, jako je Locanto teď. Locanto je nejlepší variantou z možností, které v Česku máme.