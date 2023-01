Australian Open

"Z mého pohledu je to překvapení. Uhrát prakticky z ničeho čtvrtfinále na grandslamu je bomba," řekl Navrátil. "Na druhou stranu měl Jirka výsledky už na konci minulého roku. Odehrál výborně Turnaj mistrů do 21 let, kde byl ve finále, a na United Cupu porazil Alexandera Zvereva," doplnil.

V Melbourne zahájil Lehečka životní tažení výhrou nad nasazenou jednadvacítkou Boranem Čoričem z Chorvatska. Poté vyřadil Američana Christophera Eubankse, světovou dvanáctku Brita Camerona Norrieho i sedmého hráče světa Kanaďana Félixe Augera-Aliassima. Zastavila jej až ve čtvrtfinále turnajová trojka Řek Stefanos Tsitsipas.

"To, že porazil takové hráče, a ještě na grandslamu, kde je to na tři sety, je ohromné. O to víc, že odehrál i velice slušný zápas s Tsitsipasem. Je to obrovský úspěch nejen českého tenisu, ale i týmu kolem něj. Tyhle výsledky jsou příslibem do budoucna," řekl Navrátil, jehož syn Michal je Lehečkovým trenérem.

Při pohledu na rodáka z Mladé Boleslavi si všiml posunu v psychickém nastavení. "To, že Jirka umí forhend, bekhend a servírovat, jsme věděli. Vloni ho ale brzdilo, že nedohrál pár dobře rozehraných zápasů se silnými hráči. Byl konkurenceschopný, ale brzdila ho hlava. Zkazil nějaký úder a strašně se tím zabýval. S Michalem si o tom povídali, že jeden balon nerozhoduje zápas a musí to umět vypustit z hlavy," uvedl Navrátil. Podle něj Lehečkovi pomohla právě finálová účast na Turnaji mistrů do 21 let.

Další pokrok udělal Lehečka v přechodu na síť. "Dříve hrál razantní údery, ale čekal. Teď si chodil pro voleje a ta procenta na síti byla obdivuhodná," doplnil pětašedesátiletý trenér.

V duelu s Tsitsipasem rozhodly nevyužité šance. Lehečka měl ve druhém setu pět brejkbolů, ve třetím tři. Neproměnil ani jeden. "Tsitsipas některé míčky dobře zahrál, ale byly tam i returny, které Jirka zkazil. S takovým hráčem musíte nějaký brejkbol proměnit. Jinak to utkání bylo vedené dobře a velice důstojně, ale asi chybělo trochu více odvahy," konstatoval Navrátil.

Postupem do čtvrtfinále Australian Open napodobil Lehečka počin Tomáše Berdycha z roku 2018. "Srovnávat Jirku s Tomášem je ale zatím předčasné. Přesto je na dobré cestě. Po tomhle turnaji bude nejdůležitější, na to navázat. Bude mít výhodu, že bude nasazený, dostane se na některé turnaje a bude důležité, aby tento výsledek potvrdil," řekl Navrátil.

Zároveň ale nechce na Lehečku výrazně tlačit a upozorňuje na to, že je mu teprve 21 let. "Musíme hlavně pomalu. Aby za jeden rok vyskočil do desítky, to si nemyslím, že by šlo. Pokud by se ale letos zabydlel mezi třicátým a padesátým místem, bylo by to dobré," uvedl Navrátil. "Jirka je talentovaný, pracovitý, inteligentní a pokorný. Do dvacítky má určitě našlápnuto, ale chce to postupně. Když bude dál pracovat a nebude zraněný, pokrok určitě udělá," doplnil.