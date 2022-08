Za obhajobou loňského titulu na US Open vstoupil Medveděv vítězně. Světová jednička porazila domácího Kozlova hladce ve třech setech 6:2, 6:4 a 6:0. Ve druhém kole jej čeká Francouz Rinderknech, se kterým se doposud na žádném turnaji nepotkal. Medveděv byl na pozápasové tiskovce vystaven i dvěma mimotenisovým otázkám.

Jeden z novinářů se ho zeptal, zda se už dozvěděl něco více o vojenském konfliktu na Ukrajině, čímž narážel na Medveděvovu poznámku z březnového Indian Wells, kde tenista tvrdil, že globální komunita se v budoucnu dozví o válce více informací.

„Učím se každým dnem," odvětil šestadvacetiletý Rus. „Řekněme to takhle. Snažím se na to dívat individuálně. Mám spoustu přátel z různých zemí po celém světě," řekl neurčitě. „Když to začalo, někteří z nich se ke mně mohli z nějakého důvodu otočit zády jen proto, že jsem Rus," pokračoval.

„Většina mých opravdu dobrých přátel ví, kdo jsem. Pořád jsem Daniil Medveděv, pořád hraju tenis. A oni to vědí. Situace na Ukrajině to nezměnila, a to platí i o některých Ukrajincích," řekl k tomu, že zřejmě ukrajinští tenisté s ním problém nemají.

Řekl, že posuzuje lidi individuálně. „Je spousta dobrých Ukrajinců a několik špatných. Stejně tak je spousta dobrých Rusů a jsou někteří špatní. A tak jsem se naučil, že je podle mého názoru důležité posuzovat věci individuálně," uzavřel svou obsáhlou, však ne příliš určitou odpověď. V minulosti však několikrát prohlásil, že je nepříjemné vidět, co se teď na Ukrajině děje a že chce mír.

Tentýž novinář se ho ještě zeptal na názor na americkou basketbalistku Grinerovou, která je vězněna v Rusku za údajné pašování drog. „Určitě jsem o tom slyšel, ale neznám přesné podrobnosti," řekl. „Situace to určitě není jednoduchá, ale srovnatelná s jinými, třeba s Novakem. Nemohl přicestovat do země a my se můžeme ptát – Má tento zákon smysl?" odvedl řeč jinam.

Narážel na fakt, že v USA platí zákon, že cizinci neočkovaní proti Covid-19 nemohou vstoupit do země, ale neočkovaní američtí občané ano. K basketbalistce Grinerové už jen dodal: „Pokud u sebe opravdu měla marihuanu, tak nevím. Zákon je zákon. Pokud to není pravda, pak to není dobré, ale nevím, co se přesně stalo, takže k tomu nemohu víc říct."