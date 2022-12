Olympijská zlata na pomoc Ukrajině. Medaile jsou nic, pokud neuhájíme svobodu, říká kanoista

Ukrajinský kanoista Jurij Čeban se rozhodl vydražit své olympijské medaile a výtěžek věnovat charitativní organizaci, která pomáhá ve válkou zničeném městě Mykolajiv. Do aukce na platformě SCP Auctions v kalifornském Laguna Niguel nabídl zlaté medaile z olympijských her 2012 v Londýně a 2016 v Riu de Janeiro i bronz z roku 2008 z Pekingu. Zájemci mohou o cenné kovy usilovat do 10. prosince.

Foto: Matt York, ČTK/AP Ukrajinský kanoista Jurij Čeban s olympijským zlatem ze závodu na 200 metrů na hrách v Riu de Janeiro.Foto : Matt York, ČTK/AP