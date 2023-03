Další téměř zázračný přestup. Biatlonistka šokovala i manžela. Ale má to háček

Ještě jako Mekrjukovová se mladá Ruska snažila prosadit v běžecké sborné, získala dílčí úspěchy, ve SP bodovala sporadicky v sezoně 2020/21 ve sprintu. Prosazovala se v mládežnické kategorii, loni při mistrovství světa do 23 let získal sprinterskou medaili. Ale také se vdala a udělala i zásadní změnu ve sportovním životě.

Dvojnásobná olympijská vítězka Olga Medvedcevová (Pylevová) řekla, že na ni Ševčenková udělala velký dojem. „Mohla by dosáhnout ještě lepších výsledků než já. Je mladá, je vynikající lyžařka, má všechny předpoklady, aby byla úspěšná. To, jak pracovala na střelnici i po té jediné chybě, bylo působivé. Jsem ohromena, tomuto sportu se věnuje necelý rok a už je schopna vyhrát dva národní tituly," uvedla bývalá slavná závodnice.

Skončilo pro ni však závodění oblíbeným klasickým stylem, v biatlonu se jen bruslí. "Hodně lyžařů se mě ptá, jestli mi to chybí a jestli na tréninku lyžuju i klasicky. Říkám, že ano, děláme to, ale ne tak často. Už jsem si zvykla," uvedla ale přiznala, že se přechodu bála. Pro ty, kteří se nemohou v běžeckém lyžování prosadit, biatlon může být další cestou a motivací.

Proč ho tedy nezkusit? „Jeleně Valerijevně (šéfce ruského lyžování Vjalbeové) se to asi líbit nebude, když s vámi počítá. Ale kdyby to nefungovalo, můžete se vrátit. Já sama nevěděla, co mě čeká. Ale je to o tom převzít iniciativu. A je také jasné, že během přechodu hodně záleží na tom, jak se vám věnuje trenér," dodala Ševčenková.