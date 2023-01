Hvězda na biatlonové MS nejede. Je to rozumné, poznamenala

Neúčast na MS Nilssonová snáze oželí, když si představí, že by zase měla být jen pátou členkou v týmu, čekatelkou na šanci. Ví, co by to znamenalo. "Je to sice důležitá role, ale vůbec nevíte, co vás čeká. Během olympiády jsem byla tři týdny v Pekingu, aniž bych závodila," připomněla minulou zimu s tím, že teď přivítala možnost pořádně si zazávodit na ME, které se minulý týden odehrálo v Lenzerheide.