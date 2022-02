Hectorová si po olympiádě přečte dopis, v němž si přála úspěch a tři děti

"Měla jsem to otevřít v roce 2022. Letos jsem ještě doma nebyla, ale po olympiádě to rozlepím. Bude to vzrušující," citovala Hectorovou po životním úspěchu agentura Reuters.

Na mentální stránce pracovala řadu let. "Hodně lidí okolo mi moc pomáhalo. Je důležité naučit se mluvit o svých pocitech, abyste byli schopni čelit velkému tlaku. Beru to teď tak, že to dělám proto, že mě to baví. Nejen proto, že chci být nejlepší, ale protože si myslím, že mě lyžování fakt baví. Když se nedaří, není to konec světa. I kdybych kvůli covidu o olympiádu přišla, svět by se nezbořil. Na světě je mnohem víc důležitějších věcí," prohlásila Hectorová, která se dočkala zlaté medaile 11 let po triumfu na juniorském mistrovství světa.