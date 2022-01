Olympijskou generálku skokanů vyhrál Lindvik, Geiger se vrátil do čela SP

Olympijskou generálku skokanů na lyžích na Světovém poháru ve Willingenu vyhrál Nor Marius Lindvik. V posledním závodě před cestou do Pekingu zvítězil před Němcem Karlem Geigerem, který se díky druhému místu těsně vrátil do čela seriálu. V průběžném pořadí o tři body opět předstihl dnes čtvrtého Japonce Rjoja Kobajašiho.

Foto: Leon Kuegeler, Reuters V posledním závodě před cestou do Pekingu zvítězil Nor Marius Lindvik.Foto : Leon Kuegeler, Reuters

Článek Skokani v Německu navzdory větru absolvovali obě kola. Lindvik ve finále zaútočil ze šestého místa po prvním skoku a díky pokusu 144,5 metru už vedení uhájil. Geiger předvedl skok o 4,5 metru kratší a na druhou příčku se posunul z pátého místa. Kobajaši, vítěz sobotního jednokolového závodu, se těsně pod stupně vítězů dotáhl po nevydařeném úvodním pokusu z 12. příčky díky veleskoku 152 metrů. V polovině soutěže vedoucí Slovinec Cene Prevc skončil třetí. Ženy ve Willingenu absolvovaly kvůli větru opět jen jedno kolo. Závod, jehož dopolední start byl kvůli počasí o dvě a půl hodiny opožděn, vyhrála Slovinka Nika Križnarová. Vítězka sobotního závodu Marita Kramerová dnes kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nestartovala a spolu s celým rakouským týmem předčasně odcestovala. SP ve skocích na lyžích ve Willingenu (Německo): Muži: 1. Lindvik (Nor.) 243,8 b. (140+144,5 m) 2. Geiger (Něm.) 238,7 (139,5+140) 3. C. Prevc (Slovin.) 235,6 (148+133,5) 4. R. Kobajaši (Jap.) 234,7 (128+152) 5. Granerud (Nor.) 234,3 (134+144) 6. Kraft 229,3 (129,5+149) 7. Lackner (oba Rak.) 219,0 (141+136) 8. Ito (Jap.) 216,2 (144,5+121,5) 9. Zajc 207,1 (130,5+137) 10. Kos (oba Slovin.) 206,7 (128+138,5) Průběžné pořadí SP (po 19 z 28 závodů): 1. Geiger 1189 2. R. Kobajaši 1186 3. Granerud 910 4. Lindvik 903 5. Lanišek (Slovin.) 657 6. Eisenbichler (Něm.) 644 ...67. Koudelka (ČR) 4 Ženy: 1. Križnarová (Slovin.) 131,6 b. (151 m) 2. Althausová (Něm.) 126,0 (145) 3. Kustovová (Rus.) 115,8 (150) - závod byl kvůli větru ukončen po 1. kole Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. Kramerová (Rak.) 870 2. Althausová 698 3. Bogatajová (Slovin.) 601 ...32. K. Indráčková (ČR) 36 Lyže a snowboard Poslední předolympijský závod SP sdruženářů vyhrál v Seefeldu Nor Graabak

