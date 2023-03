Šampionka Adamczyková: Fanoušci? Jak je to ještě čerstvé, tak mi lidi třeba gratulují na ulici

Olympijská vítězka ze Soči před začátkem sezony neměla velká očekávání, protože se vracela po zlomeninách obou nohou u kotníků z prosince 2021. Postupně se propracovala zpět do absolutní světové špičky, kam dlouhodobě patří.

"Já to tak beru, že mám splněno. I tím druhým místem na svěťáku si to člověk zkompletoval. Uvidíme, co teď v té Kanadě. Tam se taky pokusím zajet co nejlepší výsledek. Super by bylo, kdyby se aspoň jednou povedlo pódium," řekla devětadvacetiletá česká reprezentantka.

Nějaké bolístky ji trápí, ale nic, co by jí bránilo jezdit naplno. "Musím zaťukat, že s těmi kotníky jsem teď jezdila fakt na sto procent a vůbec jsem to nemusela řešit. Myslím, že ani trenér už to neřeší, že by mi radil něco jiného kvůli těm nohám. Ten přístup je už stejný jako před zraněním," pochvalovala si.

I když se na pár dní vrátila domů, na oslavy není čas. "Teď máme tenhle víkend a v pondělí brzo ráno letíme. Nic nestihnu. Možná se stihnu podívat do Krkonoš za ségrou, ale člověk si chce spíš odpočinout, aby pak nebyl nemocný nebo tak něco," přiblížila Adamczyková. Po návratu ale vnímá dosah svého gruzínského úspěchu. "Člověk potkává fanoušky, a jak je to ještě čerstvé, tak mu lidi třeba gratulují na ulici," vyprávěla.

Nyní jí čeká cesta do neznáma. Zatímco švýcarské Veysonnaz, kde ve čtvrtek poprvé po zranění skončila ve Světovém poháru na pódiu, patří mezi tradiční dějiště SP, v kanadském středisku Mt. St. Anne se na této úrovni ještě nezávodilo. "V téhle části, což je východní pobřeží kousek od Quebécu, jsme byli na mistrovství světa (2013) ve Stonehamu, v jiném areálu. Já se tam těším. Kanaďan říkal, že by tam měla být velká trať, pěkná," uvedla Adamczyková.

Kanadský snowboardcrossař Eliot Grondin patří k místním hvězdám, takže Adamczyková věří ve velký zájem fanoušků. Otazník se vznáší nad počasím, které je možné v závěru příštího týdne očekávat. "Bavili jsme se s Kanaďanama a může být minus dvacet až plus tři. Obzvlášť takhle v březnu se to těžko odhaduje," poznamenala dvojnásobná světová šampionka.

Může ještě zaútočit na třetí místo v celkovém pořadí Světového poháru, které nyní drží Australanka Josie Baffová. Adamczyková na ni ze čtvrté příčky ztrácí 41 bodů. "Josie jezdí tuhle sezonu taky super. Nezáleží jenom na mně, ale i na tom, jak zajedou jiné holky. Uvidíme. Pokusím se o to, ale nebude to žádná tragédie, když to nevyjde," řekla Adamczyková, jež má ve sbírce tři křišťálové glóby za celkový triumf v SP.

Foto: Bóša/Svaz lyžařů ČR Eva Adamczyková slaví s českou vlajkou.Foto : Bóša/Svaz lyžařů ČR

K dvacetileté Australance Baffové, která se zařadila mezi její velké soupeřky, má blízko. "Je veselá, furt se usmívá. Docela se bavíme, jsme kámošky. Je vidět, že ten sport ji baví. Je super, že jsou tam další holky, které se zlepšují, a že nás přibývá," ocenila Adamczyková.