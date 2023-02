Tiše podporujete Putinův režim, obvinila lyžařská hvězda ruské sportovce

Kovbasnyuk na MS ve francouzském Courchevelu skončil v superobřím slalomu do kombinace na 44. příčce. Poté před novináři otevřel téma války na rodné Ukrajině a popsal to, jak roční násilí a devastace krajiny ovlivnily z osobního i profesního hlediska jeho schopnost soutěžit na nejvyšší úrovni.

„Nemáme čas na výcvik. Nemáme vybavení. Nemáme trenéry. Nemáme příležitosti. Uděláme ale vše pro to, abychom jim neumožnili (Rusům), aby se znovu stali součástí olympijské rodiny. A také se budeme bránit až do konce, do posledního vojáka, do posledního člověka na Ukrajině," řekl Kovbasnyuk.