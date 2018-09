Dávej pozor! Bundesligu pobavil hloupý vlastňák

Chorvatský bek Borna Sosa v 68. minutě házel prudký aut až k vlastnímu spoluhráči v bráně. Gólman Ron-Robert Zieler se však tou dobou staral o svou výstroj a až po upozornění spoluhráči a přítomnými diváky si přestal urovnávat stulpnu a reagoval na hrozící nebezpečí.

To však neměl dělat. Míč stihl jen tečovat, čímž podle pravidel zavinil vlastní gól. Kdyby totiž balón skončil v bráně po autovém vhazování, aniž by se ho dotkl kdokoliv další, branka by uznána nebyla. Zieler tak v daný moment udělal to nejhorší, co mohl.

Brémy, v jejichž sestavě nechyběli Theodor Gebre Sellasie s Jiřím Pavlenkou, se tudíž mohly radovat z vyrovnání na 1:1. O sedm minut později však na druhé straně vrátil domácím vedení Gonzalo Castro a stav 2:1 vydržel až do závěrečného hvizdu.