Mohuč - Lipsko 0:5 Češi slaví! Schickův tým kraloval, tři body bere i Suchý a spol.

Fotbalisté Lipska díky hattricku Tima Wernera deklasovali v 27. kole německé ligy Mohuč 5:0 a poskočili na třetí místo. Český útočník Lipska Patrik Schick do hry nezasáhl. Augsburg zvítězil nad Schalke 04 na jeho hřišti 3:0. Díky první výhře po šesti kolech se posunul na dvanácté místo. Z trojice českých hráčů vítězného celku zasáhl do hry jen záložník Jan Morávek od 70. minuty. Brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý zůstali mezi náhradníky.

Lipsko rozhodlo v Mohuči už prvním poločase, který ovládlo 3:0. Postupně se trefili Werner, Yussuf Poulsen a Marcel Sabitzer. Po pauze završil hattrick Werner, který s 24 trefami ztrácí tři góly na nejlepšího střelce soutěže Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov.

Čtyřiadvacetiletý německý reprezentant si vytvořil osobní rekord v počtu branek v jednom ligovém ročníku. Tým kouče Juliana Nagelsmanna neprohrál v lize osmý zápas v řadě a na vedoucí Bayern mu chybí sedm bodů.

Lipsko potvrdilo, že se mu proti Mohuči v této sezoně daří. Počátkem listopadu ji doma v lize rozdrtilo 8:0. I tehdy Werner skóroval třikrát a mezi střelce se zapsali také Poulsen se Sabitzerem. "Dnes jsme rozhodli velmi rychle. Byl to sebevědomý výkon. Potěšil mě nejen výsledek, ale i předvedená hra," citoval Nagelsmanna klubový twitter.

Do hry šel jen Morávek

Augsburg šel do vedení v šesté minutě, kdy Eduard Löwen krásně zakroutil přímý kop do horního růžku branky. "Na tréninku věnuju přímým kopům hodně času. Mám radost, že to tam spadlo, dobře jsem trefil balon. Nejdůležitější je ale výhra," řekl pro oficiální web soutěže Löwen.

Fotbalisté Augsburgu zvítězili překvapivě jasně na hřišti Schalke

V 76. minutě přidal pojistku další záložník Noah-Joel Sarenren-Bazee, který se v šestnáctce trefil do pravé "šibenice". Konečný výsledek stanovil v první minutě nastavení venezuelský útočník Sergio Córdova, který využil chyby Leventa Mercana.

Schalke nevyhrálo už devět ligových zápasů a po koronavirové pauze má ze dvou duelů skóre 0:7, protože minulý víkend podlehlo ve vestfálském derby 0:4 Dortmundu. "Podle mě jsme hráli mnohem lépe než před týdnem, ale pořád to nestačilo. Nemá cenu se v tom babrat, ve středu nás čeká další utkání (v Düsseldorfu)," prohlásil anglický bek Schalke Jonjoe Kenny.

Fotbalisté Kolína nad Rýnem vybojovali bod díky skvělému závěru

Kolín vydřel bod v závěru

Kolín nad Rýnem sice nenavázal na předchozí tři ligové výhry, ze zdánlivě ztraceného domácího zápasu s Düsseldorfem však dokázal vytěžit alespoň bod za remízu 2:2. Hosté vedli po trefě Kenana Karamana. Vyrovnat mohl v 58. minutě domácí útočník Mark Uth, jenže gólman Florian Kastenmeier jeho pokutový kop zastavil.

O tři minuty později zvýšil Erik Thommy. Domácí se ale nevzdali a Anthony Modeste a Jhon Córdoba v závěru utkání vybojovali remízu. Düsseldorfu stále patří šestnáctá příčka znamenající baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

V základní sestavě Kolína nad Rýnem nastoupil dvacetiletý zadák Ismail Jakobs, který se uzdravil z nemoci covid-19. "Je prima vidět zpátky na hřišti vyléčeného hráče," řekl před utkáním trenér Kolína Markus Gisdol televizní stanici Sky.