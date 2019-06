Debakl ukončil vítěznou sérii! Plzeň dostala nařezáno

Čtyři vítězné zápasy a dost. Fotbalisté Plzně poprvé v přípravě prohráli. Ale stálo to za to. Na rakouském soustředění sice nejprve v pátek porazili rumunskou Craiovu 3:1 a vyhráli i čtvrtý zápas letní přípravy. Pak ale dostali Západočeši lekci od Legie Varšava a prohráli 0:3. Pikantní duel odehrál Adam Hloušek, který právě z týmu polského vicemistra do Viktorie přišel. Nastoupil do prvního poločasu s kapitánskou páskou, ale po utkání musel být smutný.