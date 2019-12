Jasný je odchod Oscara do Slavie, Baluta s Musou zůstanou, prozradil liberecký kouč Hoftych

„Oscarův příchod do Slavie je jasný, s tím počítáme. Jinak však vycházíme z toho, že by se měl na začátku přípravy hlásit prakticky celý kádr. Samozřejmě však jde o živý organismus a může dojít k určitým přesunům, stejně tak jako i k příchodům. S vedením jsme se domluvili, že si na to v klidu sedneme až po sezoně," prozradil liberecký kouč Pavel Hoftych po vysoké výhře nad předposlední Karvinou.

Počítáte tedy pro jarní část s ostatními hráči na hostování ze Slavie?

Ještě proběhne setkání mezi vedením Liberce a Slavie. Ale Kuchta u nás ještě potřebuje odvést více práce, nastupoval v málo zápasech. Myslím, že Baluta zůstane určitě, což je pro nás dobře.

Petar Musa.

Vít Černý, ČTK

A Petar Musa?

On byl asi nejžhavější téma. Nemůžu předjímat rozhovory mezi vedeními, ale myslím, že ještě není připravený na to, aby šel nyní do Slavie. Myslím, že ještě potřebuje odehrát další zápasy. V posledním utkání s Karvinou to bylo i vidět. Stejně to asi vidí i Slavia, která má momentálně čtyři útočníky. Pevně věřím, že pro jaro zůstane u nás, protože se potřebuje ještě učit.

Jak hodnotíte zápas s Karvinou?

Věděli jsme, že nás čeká velmi houževnatý protivník. Osobně znám jejich trenéra Juraje Jarábka, se kterým jsem spolupracoval. Vím, že je to kvalitní trenér, který dokáže mužstvo velmi kvalitně zorganizovat. Stejně tak znám ze slovenské ligy některé kluky jako Janečka, Čonka, Rundiče. Momentálně jsou na třinácti bodech, ale to je problém spíše jejich ofenzivy. Každopádně do defenzivy jsou hodně silní. Zápas byl o tom, jestli a kdy je dokážeme otevřít.

Povedlo se vám to krátce po přestávce.

První poločas jsme pětadvacet minut hráli velmi dobře, ale ve finálce chybělo, aby se třeba Petar Musa dvakrát dostal na přední tyč. Potom jsme tlačili, ale bez efektu. Nakonec jsme dali celkem rychlou branku ve druhém poločase. Soupeř pak přeskupil řady, začal hrát sebevědoměji, pustil se více do ofenzivy a dělal nám ve středu hřiště problémy. Naštěstí jsme dali další dva góly a utkání jsme si nezkomplikovali. Pro nás je to velmi důležité vítězství.

Fotbalisté Liberce slaví gól proti Karviné.

Radek Petrášek, ČTK

Jak jste celkově spokojen s podzimní částí?

Hodnocení s majitelem máme až v neděli. Ale obecně se nám nevyhýbaly výkyvy. Jak v jednotlivých zápasech, tak v některých fázích utkání. Každopádně vstup do soutěže byl po krátké přípravě velmi těžký. Po výhře na Baníku jsme inkasovali čtyři těžký direkty a víceméně v šestém kole s Karvinou jsme hráli o život. Klidně jsme mohli být i poslední... Ale tam jsme se nedechli, dostali se do kontaktu se středem tabulky a postupně jsme se posouvali výš. Zkvalitnila se hra, došlo ke stabilizaci. Jenže pořád vidíme pasáže, kdy vypadneme z koncentrace, buď jeden nebo i více hráčů. Na tom musíme zapracovat. Celkově je po špatném začátku dobře, že jsme se dostali do těchto vod a do většího klidu, abychom se mohli nachystat dobře na jaro a do mužstva třeba zabudovávali některé mladší kluky.