Trpišovského objev Musa. Má potenciál stát se útočníkem evropského kalibru, vychvaluje ho trenér

Vychvaloval ho. Dokonce pronesl, že takového útočníka v kariéře ještě netrénoval. Slávistické akvizici, která se v zimě kvapně přesouvala z hostování v Liberci do Edenu, se musela po první jarní trefě v sešívaném dresu Trpišovského slova moc dobře poslouchat. „Šlo o důležitý gól. Hlavně pro něho samotného,“ kvitoval kouč Pražanů, že se mladý chorvatský legionář Petar Musa hned při premiéře před domácím publikem střelecky prosadil.

Přitom ještě v průběhu zimní přípravy dával Trpišovský jak Musovi, tak i Liberci na srozuměnou, že na útočníkův přesun do Edenu je brzy.

„I pro něho bude lepší, když v Liberci ještě zůstane," pravil slávistický kouč po přípravných duelech s Ústím a Českými Budějovicemi na zmrzlém Strahově.

Pro Severočechy šlo o signál, že by se mohli pokusit proměnit Musovo hostování v přestup. „Uvažovali jsme o tom, záleží ovšem na Slavii. Je to její hráč," připouštěl už v průběhu podzimu liberecký trenér Pavel Hoftych, že by se mu podobná transakce zamlouvala.

Teď už jsou podobné úvahy z říše sci-fi. Než se vydala Slavia na druhé zimní soustředění do Portugalska, poznal Trpišovský, že s ofenzivní sílou to není taková sláva, jak si představoval. Proto Musa narychlo odevzdal v Liberci propriety a hlásil se v Edenu.

V mistrovském týmu se z něho stal rázem útočník číslo jedna. V jarní ligové premiéře dostal ve vršovickém derby přednost před Teclem, ve druhém pokračování ligového jara v Edenu proti Opavě rovněž.

„Skvělé zakončení má v sobě, je schopný trefovat se z každé pozice. Levou nohou stejně jako pravou, hlavou zrovna tak. A ten timing," přímo se rozplýval Trpišovským nad Musou, když ho v přípravě a trénincích důkladně poznal.

Vlastně nic nového.

Už trenér žižkovské Viktorky Bohumil Pilný o něm básnil podobně, když odchovance Interu Zaprešič poslali ze slávistické rezervy hostovat k němu do třetí ligy.

Fotbalista Slavie Petar Musa.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pravačku má výbornou, zrychlení přímo úžasné. A poslední tři čtyři kroky před tím, než vypálí, to se nevidí," upozorňoval na Musův potenciál.

Mladý Chorvat, jemuž bude příští týden dvaadvacet, ho na další štaci v Liberci potvrzoval. Nastřílel sedm ligových branek, i když často jen střídal a přicházel na hřiště na poslední minuty.

Teď k nim přidal ve slávistickém dresu trefu osmou.

„Už na Bohemians jsem říkal,, že příště gól dám. Teď to od nás byl jiný fotbal na jiném hřišti a před jiným publikem," liboval si Musa po proměněné šanci, kterou mu nabídl chybující opavský Hrabina. Novým spoluhráčům přitom také děkoval. „Moc mi pomáhají. Na tréninku i v zápasech," pokračoval fotbalista.

„Nepamatuju, že bych trénoval tak mladého útočníka s takovou schopností dostat se do zakončení. Musí zlepšit kondici, zesílit, zlepšit práci pro tým, ale potenciál stát se útočníkem evropských parametrů v sobě má. A figuru na to má také," dal Trpišovský po utkání s Opavou najevo, že Petar Musa pro něho je a zůstane pro útok první volbou.

Pro mladého Chorvata po prvních dvou vystoupeních ve slávistickém dresu je to hodně důležité ujištění.