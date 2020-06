Slávistům mistrovský titul nestačí, teď ještě chtějí udělat z Musy kanonýra

„Je to skvělé, mám z toho dobré pocity," prohlašoval Musa, který měl dokonce blízko k hattricku. Kdyby v nastaveném čase proměnil penaltu, mohl jít dokonce o jeho první v české lize.

„Trochu mě to samozřejmě mrzí, ale důležitější je výhra. Jsem ještě mladý hráč, proto musím mít motivaci do každého zápasu," nelámal si hlavu tím, že se mohl Kozákovi, Kangovi či Řezníčkovi o trochu víc vzdálit.

Trenéra Trpišovského to ovšem trochu mrzelo. „Hráči se o tom v kabině skutečně hodně baví, je to jedna z věcí, na kterou teď skutečně myslíme. I proto figuroval Petar v základní sestavě, proto odehrál celých devadesát minut a Tecl ho nestřídal, proto byl určený na penaltu a Nico mu ji přenechal," netajil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že i ovládnutí individuálních statistik je pro jeho tým teď jednou z priorit.

Slávista Petar Musa už vede tabulku střelců...

Brankář Ondřej Kolář už to čistými konty dokázal, takže mu nedělalo problém uvolnit na střetnutí se Severočechy místo mezi tyčemi mladému Jakubu Markovičovi, který si mimochodem podruhé v sezoně vychytal nulu, a přitom si opět užil výhry 4:0, teď je tedy řada na Musovi.

Jablonci vstřelil dva góly, ale jen u nich zůstat nemuselo. „Nejde jen o penaltu, klidně mohl dát i další gól za hry," připomínal Trpišovský, že jeho svěřenci měli tolik šancí, že mohli vyprovodit Severočechy s pořádným přídělem.

Brankář Slavie Praha Jakub Markovič.

„Se spoustou z nich jsme nenaložili dobře, ani náš výkon nebyl bezchybný, ale podstatné bylo, že jsme k zápasu přistoupili zodpovědně, vyhráli, a i hra byla slušná. Chtěli jsme při skládání mužstva zachovat kostru základní sestavy, abychom si zachovali herní tvář, což se povedlo. Simulovali jsme prostě simulaci, jako kdyby nám před důležitým zápasem vypadli tři hráči a my je museli nahradit," nedělal tajnosti se svými myšlenkovými pochody.

„Nakonec jsme udělali pět změn, ale na kompaktnosti a výkonu to až na některé pasáže, kdy si hráči na sebe zvykali, nebylo znát. Ani v obraně, ani v presinku, ani v ofenzivě," kvitoval kouč Pražanů jasnou výhru 4:0 stvrzující titul.

Fotbalisté Slavie během uctění památky zesnulému Mariánovi Číšovskému.

Vystoupení Musy vyšperkované dvěma góly chválil samo sebou také.

„Podal nejlepší výkon v zápase, v němž u nás nastoupil v základní sestavě. Bylo na něm vidět, jak je uvolněný a jak z něho tíha spadla. Hlavně při druhé brance, kdy zachoval chladnou hlavu, to bylo patrné," nepopíral Trpišovský, že by i jemu bylo docela po chuti, kdyby po mistrovském titulu putovala do Edenu i koruna krále střelců.