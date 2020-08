Spolupráce Slavie s Libercem? Někomu může připadat i divná, přiznává Hromada

V krátké letní pauze se chtěl prosadit ve Slavii, úřadující mistr však Jakuba Hromadu následující půlrok opět nechá na 99 procent hostovat v Liberci. „Udělal jsem vše, abych o místo ve Slavii zabojoval, ale po soustředění jsme se s trenéry shodli, že by pro mě bylo lepší zase jít alespoň na šest měsíců do Liberce. Nevěděli, jakou bych dostal minutáž,“ vysvětluje záložník návrat k Nise, kde působil již na jaře.

„Ale přestože jsem se do užšího kádru Slavie nevešel, jistým způsobem to i vyšlo, protože jsme se dohodli, že prodloužím smlouvu. Těší mě, že tak se mnou do budoucna počítají," prozrazuje 24letý hráč, jenž se k týmu Slovanu připojil ve druhém srpnovém týdnu a odjel s ním na herní soustředění do Rakouska.

Rodák z Košic tak bude již šestým kmenovým hráčem sešívaných, který na podzim oblékne modrobílý dres. „Často mi známí píšou a ptají se, co se to mezi Libercem a Slavií děje, když na internetu neustále čtou, že jeden hráč jde tam a druhý zase opačným směrem," říká Hromada o úzké spolupráci obou klubů.

Pod Ještědem doplní slávisty Jugase, Matouška, Koska, Hilála a Tijaniho. „Myslím, že je fajn, když mají dva kluby takhle nadstandardní vztahy, pokud to tak můžu nazvat. Ale chápu, že někomu to může připadat i divné, když v jednom přestupovém období odejdou z Liberce do Slavie čtyři hráči a dalších šest jde zpátky na hostování. Pro obě mužstva je to však výhodné, stejně tak i pro nás hráče, když bychom ve Slavii asi neměli vytíženost, jakou bychom si představovali," konstatuje.

Nemrzí ho však, že nejspíš nebude moci proti Slavii na podzim se svými kolegy nastoupit, jak bývá v české lize zvykem? „Myslím, že už na konci předchozí sezony se oba kluby chtěly dohodnout, abychom jako hráči Slavie proti ní mohli hrát. Třeba se teď dohodnou, ale i kdyby ne, neměl by to být absolutně žádný problém. Liberec kádr velmi kvalitně doplnil," myslí si. „Nikdo v tomto týmu určitě nebude nenahraditelný a nikde není psáno, že Liberec proti Slavii i bez šesti jejích hráčů neuspěje," dodává Hromada, jenž na jaře za severočeský celek zasáhl do 13 ligových zápasů.

„Minulý půlrok jsem se tady cítil fantasticky. Přišel jsem v zimě po takřka 18 měsících, co jsem nehrával, a nakonec to dopadlo celkem fajn. Nějakým způsobem jsem se do toho dostal, takže věřím, že jsem se za těch 6 měsíců někam posunul a doufám, že budu moct Liberci pomoci opět k dobrým výsledkům," věří Hromada. S Libercem skončil pátý a dostal se až do finále domácí poháru.

„Momentálně se cítím fantasticky. Celý kondiční blok či první soustředění se Slavií jsem zvládl bez větších problémů, takže se cítím úplně jinak než před 8 měsíci, když jsem do Liberce přišel poprvé na hostování. I z tohoto pohledu budu mít na sebe určitě vyšší nároky a chci podávat ještě lepší výkony," uzavírá.