Teplický Hejkal: Věděl jsem, že penalta přijde!

„Od začátku jsme tady cítili tlaky, různé vlivy. Věděli jsme, že ta penalta, nebo nějaký trestňák přijde. Když hrajete v Opavě, tak to prostě víte," začal zápasové hodnocení utkání 6. kola trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Utkání ale podle něj měli hosté i tak zvládnout. „Zbourala nás naše efektivita. Přečkali jsme dvě tři šance soupeře v úvodu utkání, dali jsme gól a mohli přidat druhý, třetí i čtvrtý. Tam jsme to měli zazdít a byl klid. Místo toho přišla penalta," pokračoval Hejkal.

Pokutový kop se v Opavě kopal po střele Texla, kterou v nastaveném čase prvního poločasu zastavila ruka Davida Černého. „Byl tady VAR, ten tyhle situace musí posvětit. A taky posvětil. Ale dobře, já jsem to čekal. Když hrajete v Opavě, tak víte, že přijde penalta. Ale my jsme měli dát už předtím tři čtyři góly a pak ať si ji za stavu 4:0 kopou. A jestli to bylo rameno nebo ne, s tím musíte umět žít," vykládal teplický trenér.

Míč si vzal kapitán Opavy Jan Žídek a srovnal. „Důležitý moment, nakoplo nás to. Do druhého poločasu jsme mohli jít s čistým štítem," poukázal záložník Opavy Karol Mondek.

Právě on druhým ligovým gólem v této sezoně pomohl umazat nulu v kolonce opavských výher. „V poločase jsme si řekli, že musíme být důraznější, konečně to doma prolomit. Byla to nacvičená akce, vytvořili mi místo, jsem rád za ten gól," radoval se hlavní aktér rozhodujícího momentu utkání.