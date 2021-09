Evropská liga doznala díky založení Konferenční ligy řady změn. Do kvalifikace nyní vstupuje menší množství evropských klubů, došlo také ke snížení počtu účastníků z 48 na 32 týmů. Los základních skupin proběhl 27. srpna v Istanbulu.

Pražská Sparta má možnost navázat na úspěšné tažení svého největšího rivala Slavie, která v minulém ročníku dokráčela až do čtvrtfinále, kde ji cestu zatarasil až slavný Arsenal. Český prapor při své premiéře v soutěži pomyslně drží také anglický West Ham, jehož barvy hájí hned trojice českých reprezentantů Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král.

Základní skupiny Evropské ligy 2021/22

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Lyon Monako Neapol Olympiakos Rangers PSV Eidhoven Leicester Frankfurt Sparta Real Sociedad Spartak Moskva Fenerbahce Bröndby Štýrský Hradec Legia Antverpy Skupina E Skupina F Skupina G Skupina H Lazio Braga Leverkusen Dinamo Zágřeb Lokomotiv Crvena zvezda Celtic Genk Marseille Ludogorec Betis West Ham Galatasaray Midtjylland Ferencváros Rapid

Přímo do osmifinále Evropské ligy letos postupují pouze vítězové základních skupin, týmy z druhých míst čeká souboj v předkole play off proti třetím týmům skupinové fáze Ligy mistrů. Kluby na třetím místě ve skupině "padají" do předkola play off Konferenční ligy.

Kalendář zápasů, tabulky a výsledky najdete zde >>>

Program Evropské ligy 2021/22

Kola druhé nejprestižnější klubové soutěže v Evropě se roztáčejí 15. září zápasem Spartaku Moskva s polskou Legií, ostatní týmy hrají své první zápasy o den později. Poslední zápasy základní skupiny jsou na programu 9. prosince.

Finále Evropské ligy hostí 18. května 2022 fotbalový stánek Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ve španělské Seville s kapacitou necelých 44 tisíc míst.

Zápasy skupinové fáze 1. kolo 2. kolo 16. září 30. září 3. kolo 4. kolo 21. října 4. listopadu 5. kolo 6. kolo 25. listopadu 9. prosince Předkolo play off - los 13. prosince První zápas Odveta 17. února 24. února Osmifinále - los 25. února První zápas Odveta 10. března 17. března Čtvrtfinále - los 18. března První zápas Odveta 7. dubna 14. dubna Semifinále - los 18. března První zápas Odveta 28. dubna 5. května Finále (Sevilla, Španělsko) 18. května 2022

Vítěz Evropské ligy dostává právo na účast v Superpoháru, kde se každoročně střetává s vítězem slavnější Ligy mistrů. Triumf v roce 2021 slavil španělský Villarreal, který ve finále přemohl favorizovaný Manchester United.

Kdy hraje Sparta?

Pražané svou loňskou pouť v Evropské lize ukončili ve skupině, svou cestu letošním ročníkem začínají v Dánsku proti Bröndby. Sílu největšího favorita skupiny v podobě francouzského Lyonu okusí Sparta nejprve na Letné, a to 21. února.

Datum a čas Zápas Výsledek 16. září, 21:00 Bröndby - Sparta 30. září, 18:45 Sparta - Rangers 21. října, 21:00 Sparta - Lyon 4. listopadu, 18:45 Lyon - Sparta 25. listopadu, 21:00 Rangers - Sparta 9. prosince, 18:45 Sparta - Bröndby

Velmi pikantní souboj čeká Spartu se skotskými Rangers, jejichž nedávné osmifinálové zápasy se Slavií zanechávají hořkou pachuť u fotbalových fanoušků dodnes.

Finanční odměny Evropské ligy 2021/22

Evropská liga je, co se týká financí, pouze "chudým příbuzným" slavnější Ligy mistrů, stále se však jedná o prestižní soutěž a menší evropské kluby si v ní mohou značně finančně polepšit.

Fáze Liga mistrů Evropská liga Konferenční liga Základní skupina 15 640 000 3 630 000 2 940 000 Výhra ve skupině 2 800 000 630 000 500 000 Remíza ve skupině 900 000 210 000 166 000 Osmifinále 9 600 000 1 200 000 600 000 Čtvrtfinále 10 600 000 1 800 000 1 000 000 Semifinále 12 500 000 2 800 000 2 000 000 Druhé místo 15 500 000 4 600 000 3 000 000 Vítězství 20 000 000 8 600 000 5 000 000 Ceny jsou uvedeny v eurech.

Od začátku nového tisíciletí je maximem českých týmů v Evropské lize (resp. Poháru UEFA) postup do čtvrtfinále. Slavia mezi nejlepší osmičku pronikla nejen v ročníku 2020/21, ale také o dva roky dříve, kdy nestačila na Chelsea.

V sezoně 2015/16 okusila čtvrtfinále také pražská Sparta, jejíž cestu za ještě větším úspěchem utnul španělský Villarreal, v roce 2002 do bojů o semifinále postoupil také Slovan Liberec.