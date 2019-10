Slavia byla jako lavina. Hodně jsme trpěli, přiznává kouč Barcelony

Jedno přiznal kouč Barcelony na rovinu... „Zápas se Slavií jsme si protrpěli,“ pravil Ernesto Valverde, čímž vlastně řekl o třetím díle Ligy mistrů odehrávajícím se v pražském Edenu vše. Jeho tým sice prognózy naplnil, vyhrál a tři body získal, jenže cesta k nim byla pro Messiho a spol. až neskutečně svízelná. Co svízelná, přímo trnitá.

„Všichni by na nás chtěli, abychom vyhráli vyšším rozdílem, jenže Slavia je silný soupeř. Ve druhé půli se její hráči valili na naši bránu jako lavina," skládal trenér Barcelony Pražanům stejné komplimenty, jaké skládal po vzájemném střetnutí i trenér Dortmundu Lucien Favre.

I Valverde s evidentní úlevou, že pražskou konfrontaci má jeho tým za sebou a že dopadla, jak dopadnout měla.

„Pokaždé čekáte, že budete hrát tak, abyste měli zápas pod kontrolou, jenže Slavia je dobrý tým. A rychlý. Zvlášť doma, kde hrála s obrovským nadšením a dávala do zápasu úplně všechno. Přesně, jak jsme čekali. Musím uznat, že měla spoustu šancí," připomínal kouč katalánského velkoklubu statistiku, která mluvila o aktivním projevu Pražanů víc než výmluvně.

„Je to prostě mužstvo, které klidně pošle do útoku víc lidí, když se mu nedaří. Proti nám to ve druhém poločase Slavia udělala a bylo vidět, jak se jí rázem zvedlo sebevědomí. Proto jsme museli bránit, odvrátit třeba i šest centrů po sobě a po zisku míče vyrážet k protiútokům," rozebíral Valverde utkání, které přitom začalo pro jeho tým báječně.

Vždyť Messi dal už ve třetí minutě vedoucí gól a Barcelona měla čtvrthodiny utkání pod kontrolou.

„Začátek byl skutečně dobrý, neboť jsme dominovali. Jenže pak jsme začali ztrácet míče, soupeř nás ohrožoval a už v první půli měl na to, aby vyrovnal. A po přestávce ještě přidal plyn, šel do rizika a skutečně těžce se bránil," nepopíral Valverde, že se střetnutí nevyvíjelo podle jeho představ a ani výsledek nebyl nakonec takový, na jaký před utkáním myslel.

„Hodně jsme trpěli. Ještě že jsme dali druhou branku, protože jinak bychom si zápas vytrpěli až do konce. Ale i s tím jsme se vyrovnali a dokázali, že dovedeme i bránit. Samozřejmě za přispění Vidala a Rakitiče, protože jsem cítil, že potřebujeme posílit střed hřiště o čerstvé hráče, neboť bylo jasné, že domácí budou v závěru útočit a střílet. Přitom jsme mohli mít klid, kdybychom proměnili příležitosti, které si připravili. A měli jsme jich dost."

Sport.cz

Barcelona je nyní v relativně komfortní situaci. Na kontě má sedm bodů, je v čele skupiny a příští dva zápasy hraje doma.

„Zápas se Slavií byl pro nás velmi důležitý. Teď vedeme tabulku, se Slavií a Borussií Dortmund hrajeme doma a právě v těchto dvou utkáních se ukáže co a jak dál," odjížděl Valverde z Prahy spokojený.