Neporazitelný Bayern! Lewandowski a spol. mají rekord v Lize mistrů, vyrovnali i jeden klubový

Neporazitelní. Fotbalisté Bayernu od března 2019 znají v Lize mistrů prakticky jen vítězství. Až na jednu remízu, všechna zbylá utkání (18) vyhráli. Středečním triumfem nad Laziem Řím (2:1) v osmifinálové odvetě vyrovnali nejdelší klubovou sérii bez prohry v rámci Champions League (viz tabulka). Duel, ve kterém německý tým stvrdil postup do čtvrtfinále, byl pouhou formalitou. Úvodní duel v italské metropoli vyhrál 4:1.

„Těší nás, že jsme vyrovnali klubový rekord. Bylo důležité, že jsme vyhráli i odvetu, přestože jsme měli po prvním zápase luxusní náskok. Chtěli jsme ukázat, že chceme vyhrát každé utkání. Tohle je v naší DNA," řekl záložník Joshua Kimmich v rozhovoru pro televizní stanici Sky. „Lazio sice dobře bránilo, ale myslím si, že naše vítězství je zasloužené. Věřím, že sérii neporazitelnosti ještě prodloužíme," doplnil trenér Hansi Flick.

Jeho tým zvládnul odvetu, v nadsázce, v suchém tričku. Výkonnostní rozdíl mezi týmy byl markantní, před výkopem bylo jisté, že žádná senzace se konat nebude. Lazio by totiž muselo v Allianz Aréně vstřelit minimálně čtyři góly, aby mohlo pomýšlet na postup. Což se pochopitelně nestalo.

🎉 The #UCL quarter-final line-up is now complete 🎉



Pedigree, key player, campaign so far and more 👇👇👇 — UEFA.com (@UEFAcom) March 17, 2021

„Některé týmy jsou takzvaně nehratelné. Bayern je jedním z nich. Jsme ale hrdí na naši cestu Ligou mistrů," prohlásil kouč Lazia Simone Inzaghi. Jeho tým se chtěl s prestižní soutěží rozloučit se vztyčenou hlavou, což se mu vyplnilo. Z velké části také tím, že Bayern po vedoucí trefě Lewandowského z penalty ubral plyn. Po přestávce i tak náskok navýšil druhou brankou útočník Choupo-Moting. Hosté snížili až v závěru.

„Bylo by dobré uhrát konečně vzadu nulu, což se nám v této sezóně příliš nedaří. Nezvládli jsme to ani proti soupeři, který už neměl v Mnichově o co hrát," mrzelo Kimmicha. „Je velká škoda, že jsme zase inkasovali," zlobil se Flick.

Čisté konto brankáři Neuerovi pokazil záložník Parolo. Ve věku 36 let a 51 dnů se stal třetím nejstarším hráčem, který skóroval ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Před ním jsou pouze Maldini (36 let a 333 dní) a Giggs (37 let a 148 dní).

Bayern se do čtvrtfinále Champions League kvalifikoval podevatenácté, což se žádnému jinému klubu nepovedlo. Flick je navíc prvním trenérem, který v této soutěži vyhrál všech prvních sedm soubojů ve vyřazovacích etapových her. Jakého soupeře si přeje pro čtvrtfinále? „Kdybych měl jmenovat tým, kterého nechci, na sto procent by nám ho vylosovali," odpověděl Flick s úsměvem.