BRÜCKNER GLOSUJE: Vyhrály týmy, které zavrhly přihrávkovanou

„Na prvních třech místech skončily týmy, které zavrhly přihrávkovanou. Já tak říkám té přípravné kombinaci a mezihře, která je samozřejmě také v určitých fázích zápasu potřebná, ale mužstva, která na ní mají založenou svoji hru, v Rusku neuspěla. Ta jejich kombinační hra byla často jalová. I když se to léta tvrdilo, současný fotbal není o ovládnutí prostředku hřiště. Když máte hru postavenou na té přihrávkované, odumírá díky ní to ostatní, co naopak měly tři nejlepší týmy tohoto mistrovství, a to je rychlý přechod do ofenzivy. Z mého pohledu tedy na prvních třech místech skončily, co se týče herního projevu, tři nejsympatičtější reprezentace.