Německý důchodce dorazil na šampionát traktorem starším, než je on

Posedlost fotbalových fanoušků světovým šampionátem nezná mezí. Anglický sudí Martin Atkinson se třeba vydal do Ruska na kole, takže v rámci charitativní akce musí zvládnout 2700 kilometrů, než dorazí z Ostrovů do Kaliningradu. Jistý Egypťan vyrazil na mistrovství světa rovněž na kole, Číňan Quin Li zase osedlal svého koně Karamana, aby mohl navštívit stadióny od Soči po Petrohrad. Německý důchodce Hubert Wirth pro změnu dorazil do Ruska s traktorem. A ne tak ledajakým, protože jeho monstrum je staré osmdesát dva let.